Po náročnej sezóne chce využiť každú chvíľu na oddych. Slovenského hokejistu Pavla Regendu (23) sme zastihli na obľúbenom letnom mieste.

Regenda strávil sezónu v zámorí, okrem pôsobenia na farme v AHL si zahral v štrnástich zápasoch v NHL za Anaheim Ducks. Sezónu si následne predĺžil na majstrovstvách sveta. „Bola to dlhá a veľmi zaujímavá sezóna. Trápila ma choroba a nevedel som sa z toho vyliečiť ani počas majstrovstiev sveta. Plus ten otras mozgu. Bolo to teda dlhé a vyčerpávajúce. Stále sa z toho dostávam, ale v hlave už mám nový ročník a mojim cieľom bude opäť prebojovať sa do hlavného tímu Anaheimu,“ sumarizoval Regenda sezónu pre oficiálnu stránku SZĽH.

Slovenskému reprezentantovi spestrujú leto rodinné svadby. Oženil sa jeho brat a začiatkom júla sa mu vydala sestra. Sám však tvrdí, že na svoju svadbu má ešte čas. Po návrate z Rigy si doprial dvojtýždňový oddych, po ktorom odštartoval prípravu v Bratislave. Na bicykel, ktorý patrí medzi jeho obľúbenú súčasť naberania kondície, si však počká až na záver prípravy, keďže v hlavnom meste by to s ním mal komplikovanejšie ako na východe pri Zemplínskej Šírave. „Hovoril som o tom s masérom Peťa Sagana Marošom Hladom. Teraz budem v Bratislave a tam na to nemám priestor. Maroš má však krásnu chatu na Morskom oku a určite si tam neskôr vyšliapem a navštívim ho.“

Popri náročnej letnej príprave stíha Regenda aj relax s kamarátmi. Nášho hokejistu sme zastihli na jazere Zlaté piesky v Bratislave, kde schladil svoje svaly vo vode a užil si chvíle s kamarátmi, ktorých počas sezóny tak ľahko nestretne. Na našom hokejistovi bolo vidno, že letná príprava je v plnom prúde. V areáli obľúbenej letnej destinácie sa premával hore bez a fanúšičkám, ktorých tam určite niekoľko mal, predvádzal svoje vyrysované telo.