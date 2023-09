Pred dvomi rokmi ukončil kariéru a vyzeral, že tenis mu až tak nechýba. Teraz však Martin Kližan prekvapil celé Slovensko, keď ohlásil návrat na kurty. Pomôcť mu v ňom má príprava v prestížnej IMG Sports Academy v USA, odkiaľ nám poskytol rozhovor.

V rozhovore s Martinom Kližanom sa dočítate: Prečo sa rozhodol obnoviť kariéru a čo sa za dva roky v jeho živote zmenilo

Čo mu na tenise najviac chýbalo

Koľko zaplatí za tri mesiace v prestížnej akadémii a čo v nej má zadarmo

Čo hovorí na politickú skúsenosť či neúspešnú kandidatúru na prezidenta STZ

Čo na jeho rozhodnutie hovorí priateľka a rodičia

Prečo nekandiduje v parlamentných voľbách a čo si myslí o tenistoch, ktorí sa dostali do parlamentu

Máte za sebou viac ako týždeň tréningov od prvého tréningu v USA. Ako na ne reaguje vaše telo a ako sa cítite?

Momentálne je deviaty deň za mnou. Čaká ma týchto deväť dní ešte deväťkrát. Telo si pomaly začína zvykať aj na náročné silové tréningy a postupne si začína zvykať aj na vysokotepové tréningy. Cítim sa mentálne silný tak ako nikdy predtým.

Keď ste končili kariéru, hovorili ste, že máte tenisu dosť a tým pádom ste koniec až tak negatívne neprežívali. Čo sa za tie dva roky zmenilo, že ste sa rozhodli obnoviť kariéru?

Zažil som za tie dva roky oveľa viac pádov ako vzostupov. Životný štýl ma začal ťahať dole a povedal som si, že stačilo. Naštartoval som tú petržalskú mašinu a začal drieť ako nikdy. Rozhodol som sa zabojovať so všetkou mojou agresivitou a využil som ju do tvrdej driny, aby mi pomohla v prekonávaní sa a nakoniec aby som dokázal ešte viac, ako som v minulosti dokázal.

Čo vám na tenise najviac chýbalo?

Chcem opäť hrať, vyhrávať pred 10-tisíc ľuďmi na centrálnych kurtoch a dvíhať všetkých zo stoličiek pri mojich 200 km/h forhendoch do vinkla. Chcem sám sebe dokázať, že úspech je založený na pozitívnom nastavení človeka. A verte mi, som veľmi dobre nastavený!

Pred pár dňami ste vyhlásili, že ste nikdy neboli takto namotivovaný. Čo vás motivuje najviac?

Keď som zavretý sám so sebou, pustím si hudbu, zavriem oči a nasávam, ako zhmotňujem moje sny. Dokážem to sebe, priateľke, rodičom, trénerom, deťom, funkcionárom, ako sa to má robiť. Aj preto dávam na mojom instagrame dennodenný obsah o tom, čo robím, ako to robím, koľko toho robím a kedy to robím. Veľmi mi dáva energiu, keď ľudia reagujú na moje videá alebo fotky, že ich to motivuje a že mi ďakujú, alebo fandia.

Pripravujete sa v prestížnej IMG Sports Academy, kde budete tri mesiace. Viete prezradiť, na koľko vás vyjde trojmesačná príprava v tejto akadémii a čo všetko vám akadémia ponúka?

IMG je najlepšia a najväčšia športová akadémia na svete, kde sídli aj Bolletieriho akadémia, v ktorej som aj ja. Ja ako bývalý profesionál mám všetko v akadémií zadarmo: fitko, atletiku, kurty, lopty, regeneráciu. Samozrejme, ubytovanie, stravu a trénerské poradenstvo a podobné veci si platím ja. Keď to zhrnie, tri mesiace prípravy v Amerike ma vyjdú na 30-tisíc eur. A to tú druhú polovicu mám zadarmo.

Po ukončení kariéry ste sa venovali rôznym veciam od kryptomien, cez politiku, po kandidatúru na prezidenta Slovenského tenisového zväzu (STZ). Ako vyzerali dva roky mimo vrcholového tenisu? Neľutujete spätne rozhodnutie ukončiť kariéru?

Neľutujem ukončenie kariéry. Bez toho by som sa neocitol tu a teraz. K politike a STZ: nazbieral som mnoho skúseností za tieto dva roky, spoznal som veľa ľudí a ešte viackrát som sa sklamal.

Ako brala vaše rozhodnutie obnoviť kariéru priateľka? Neodhovárala vás?

Odhovárali ma úplne všetci. Keď však Kika zistila, ako vážne a so srdcom to myslím, po čase pochopila, že to má význam. Neveria mi ani rodičia, čo im nedávam za zlé. Ľudí, ktorí mi veria, spočítam na jednej ruke.

Vaša priateľka sa kedysi tiež venovala tenisu. Hrávali ste, resp. hrávate spolu často tenis? Vie vás na kurte potrápiť?

Hrávame dosť nárazovo. Niekedy to je raz za mesiac, inokedy aj dvakrát za týždeň. Prezradím, že vždy ma potrápi, lebo v šľapkách sa mi nehrá moc dobre. (smiech)

Písali vám aj niektorí tenisti po oznámení návratu? Akých reakcií ste sa dočkali vo svojom okolí?

Áno, písalo mi veľa známych a kamarátov. Cením si všetky správy rovnako dôležito, aj tú od Novaka Djokoviča.

Ktorí ľudia vám momentálne pomáhajú v príprave v akadémii?

Som tu úplne sám, zavretý v dome rovno vedľa kurtov. Všetko si riešim sám, mám tu maximálny pokoj na to, aby sa mi splnili sny, ktoré snívam. Viem, čo mám robiť na to, aby som sa zlepšoval, odstránil chyby, ktoré ma kedysi brzdili v progrese. Ak to tieto tri mesiace nedám sám, tak nemám na to, aby som ďalej pokračoval.

Kližan sa pripravuje v IMG Sports Academy a na sociálnej sieti ukazuje svoje tréningy. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CxbpxnPrnY1/

Počas kariéry ste boli búrlivák, stávalo sa, že ste rozmlátili raketu, pohádali sa s rozhodcami. Môžu sa fanúšikovia tešiť na Martina Kližana, na akého boli zvyknutí, alebo tenis už beriete menej emotívne?

Samozrejme, čo sa týka technickej stránky, tenis beriem úplne inak. Pomohli mi k tomu aj tri mesiace pôsobenia ako tréner. Čo sa mentálnej stránky týka, petržalská mentalita je a vždy bude vo mne. Rozdiel bude v tom, že moje sústredenie na to, čo mám robiť a čo chcem dokázať počas tréningov alebo zápasov, bude vidno. To zanietenie a sústredenie sa aj mimo kurtov bude vidno na mojich očiach.

Po konci kariéry ste pomáhali politickej strane Hlas-SD. Nelákalo vás skúsiť to v parlamentných voľbách, ísť politickou cestou a pokračovať v ceste tenistov, ktorí sa dostali do parlamentu?

Na túto kapitolu ešte nie som pripravený. Chochmes by mi nedovolil sa zhovädiť pred celým národom tak, ako to dokázali naši traja tenisti v parlamente. Každopádne som sa za posledné roky veľmi intenzívne zaujímal o “športovú politiku“, ako napríklad zmena zákona o športe, prerozdeľovanie financií do športu a mnoho ďalších vecí. Myslím si, že v tejto športovej sfére by som sa v politike videl na výkonných miestach. Určite sa budem usilovať po týchto voľbách pomôcť slovenskému športu, samozrejme nezištne.