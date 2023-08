Šport24.sk Hokej Slovensko Prekvapenie pre slovenského hokejistu Kňažka počas tréningu: Schytal to rovno do tváre (VIDEO) ×

Nevyhol sa obľúbenému žartu. Samuel Kňažko 7. augusta oslávil 21 rokov a nezabudli na to ani jeho kamaráti. Slovenský hokejista sa momentálne pripravuje na Slovensku a od Martina Chromiaka, ktorý oslávi 20 rokov o pár dní, sa dočkal vtipného prekvapenia. Chromiak sa k nemu prikradol zozadu počas jedného z cvičení a Kňažko to schytal rovno do tváre. Pozrite si viac na VIDEU.