BRATISLAVA - Prišlo po výbornom drafte vytriezvenie? Zatiaľ čo pred pár týždňami sme sa na Slovensku tešili z toho, že kluby NHL si vybrali až ôsmich Slovákov, teraz fanúšikovia pod Tatrami dvíhajú obočie nad výsledkami mládežníckych výberov. Radosť z toho nemá ani legendárny útočník Vincent Lukáč (69), ktorý si pri hodnotení zlých výsledkov nedával servítku pred ústa.

Slovenskí mladíci do 20 rokov v predošlých dňoch hanebne prehrali v priateľskom zápase v Nemecku 0:9 a veľa vody nenamútil ani výber do 18 rokov na prestížnom Hlinka Gretzky Cupe, ktorý sa koná v Trenčíne a Břeclavi. Zverenci Martina Dendisa najskôr podľahli Švajčiarsku 3:6 a o deň neskôr schytali potupný debakel od Kanady 4:14. Včerajší duel s ďalším favoritom z Fínska sa skončil po uzávierke.

Zatiaľ čo pred pár dňami sa Slováci vytešovali z úspešného draftu, v ktorom kluby NHL siahli po ôsmich Slovákoch, teraz sa vrátili nohami na zem. Vidí to tak aj slávny útočník Vincent Lukáč. „Keď to čítam, je mi na zvracanie. Všetkých hráčov máme v NHL, všetci sú draftovaní. Kanada, Amerika... celý svet čaká len na nás. Podľa pána Šatana máme neskutočné talenty,“ začal Lukáč ironicky a následne jedným dychom dodal: „Rýchlo sme dostali facku a spadli sme na zem. Je to hanba a výsmech na sto rokov, čo sa deje v našej mládeži. Klameme samých seba, rodičov a verejnosť. Toto, čo sa deje, je oblbovanie hokejového národa Prišli lepší súperi a sme vedľa. Od sedemnástky po dvadsiatku. Preberme sa a neklamme samých seba.“

Košický rodák vidí problém jasne. „Vo výbere mládeže. Chlapci, ktorí na to majú, sedia doma pred televízorom. Rozprávam to už 25 rokov. To isté platí aj v seniorskej reprezentácii. Dávame šancu mladým a potom, keď dopadneme zle, tak povieme, že sme mali mladé mužstvo. Na majstrovstvách sveta sa hráči neskúšajú, ale ide sa tam vyhrať medaila,“ dodal Lukáč bez servítky.