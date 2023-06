Košice - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle sa počas nasledujúceho víkendu popasujú v Burgase o postup na ME 2024. V konkurencii domáceho Bulharska a Malty bude v hre jediná miestenka na záverečný turnaj.

Slovenky budú v pozícii favoritiek turnaja, no trénerka Cinzia Ragusová upozornila, že o všetkom sa rozhodne až v bazéne: "Máme zdolateľných súperov, ale pokiaľ nie som v dejisku kvalifikačného turnaja, je ťažké odhadnúť, ako to bude vyzerať."

Staronová kormidelníčka slovenského tímu verí svojmu družstvu, z ktorého cíti túžbu po postupe. Výrazným pozitívom je chuť reprezentovať. "Keď Sekcia vodného póla SPF oslovila mňa a Jána Baranoviča s možnosťou trénovať reprezentačné družstvo, povedali nám, že máme u dievčat zistiť záujem. Predchádzajúci kolega mal problém poskladať družstvo. Obvolali sme všetky dievčatá, v kádri ich je celkovo 27. Všetky reagovali tak, že idú do toho. Nás to, samozrejme, veľmi potešilo, pretože som vedela, že každá mala v tomto čase úplne iný program. Vedela som, že poniektoré sa reálne chceli do reprezentácie vráti a môžem povedať, že máme k dispozícii momentálne to najlepšie, čo slovenské ženské vodné pólo ponúka," prezradila Ragusová.

Príprava na kvalifikačný turnaj však priniesla aj negatívne stránky: "Niektoré dievčatá neboli pripravené na to, aby znova reprezentovali Slovensko. Mali vo svojom programe školské alebo pracovné povinnosti a ja som sa takej situácii musela prispôsobovať. Naše vodné pólistky sú teda pripravené v rámci možností. Po kondičnej stránke to nie je ideálne, ale nechcem, aby to znelo ako výhovorka. Musíme byť pripravení na oba hracie dni a preto som si vyberala hráčky, o ktorých viem, že všetky z nich môžem zapojiť do procesu a môžem sa na ne spoľahnúť v dôležitých momentoch," uviedla Ragusová, ktorá vníma kvalifikačný turnaj aj ako začiatok novej etapy. "Všetci sme do toho dali maximum, aby sa to dobre skončilo, teda naším postupom na ME. Ale je to len začiatok, veď sme reálne ešte len začali. Budem rada keď postúpime a pred nami bude reálny plán ako to má celé ďalej vyzerať."

Na záverečnom turnaji v Izraeli sa zvýši počet štartujúcich tímov z 12 na 16. Vďaka umiestneniu v najlepšej osmičke ME 2022 sa na turnaj automaticky kvalifikovali Španielsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Maďarsko, Izrael, Francúzsko a Chorvátsko. Slovenky obsadili na európskom šampionáte v Splite posledné 12. miesto.