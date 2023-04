Nedostal šancu ani v príprave na MS. Takto by sa ku mne nemali správať, odkazuje Pospíšil

Čakal iný prístup. Kristián Pospíšil si na majstrovstvách sveta v Lotyšsku nezahrá a nedostal šancu ani v príprave na šampionát.

Od minuloročných majstrovstiev sveta si Pospíšil v reprezentácii nezahral. V zápase s Kazachstanom sa nechal dvakrát zbytočne vylúčiť, zvyšok zápasu sledoval znechutene už len zo striedačky a v ďalších zápasoch ho tréneri posadili na tribúnu.

Odvtedy na reprezentačnú pozvánku čaká a pred blížiacim sa svetovým šampionátom mu nepomohla ani forma z českého Brna. V jeho drese odohral v tejto sezóne devätnásť zápasov, v ktorých nazbieral devätnásť bodov za deväť gólov a desať asistencií. Do Česka sa sťahoval v priebehu sezóny z Fínska, za SaiPu stihol odohrať v sezóne 2022/23 24 zápasov, v ktorých si pripísal jedenásť bodov.

Pospíšila, ktorý má v zbierke olympijský bronz z Pekingu, mrzí, že je od spomínaných majstrovstiev prehliadaný. „Bohužiaľ, nikto sa mi neozval. Myslím si, že za tie tri roky, čo som strávil v reprezentácii, by sa takto nemali správať ku chalanom. Spravil som bronzovú medailu (olympijskú, pozn.), dvakrát štvrťfinále na majstrovstvách sveta, čo sa predtým nestávalo. Určite ma to mrzí. Ľudia, ktorí sú tam, sú niekým ovplyvnení, ale bohužiaľ… Ťažko sa mi to komentuje,“ povedal na rovinu pre RTVS.