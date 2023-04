Reprezentáciu najbližšie čaká koncom týždňa na domácich klziskách súper z Nemecka. V piatok 28. apríla od 17.30 h nastúpi proti nemu v Žiline a o deň neskôr od 14.30 v Trenčíne. Dovtedy budú Slováci trénovať na ZŠ Pavla Demitru v Trenčíne.

Slováci doteraz odohrali v príprave na MS štyri zápasy. Po triumfoch vo Švajčiarsku 2:0 a 3:2 po predĺžení prehrali v Ostrave s Čechmi 1:5 a 2:3 po nájazdoch. "My od začiatku prípravy dbáme na nácvik pre špeciálne tímy, teda venujeme sa hre v oslabení a presilovkách. To rozhoduje zápasy a tu chceme byť dobrí. Ale tréningy budú vo vysokej intenzite," povedal asistent trénera Peter Frühauf.

S Nemeckom odohrali tento rok už dva zápasy. V oboch výberoch hrali vo februári hráči mladší ako 25 rokov, Nemci v nich uspeli 3:1 a 3:2 po nájazdoch. "Čaká nás ďalší štýl. Vo februári to pre nás bolo také, že sme boli prekvapení. Nemci hrali rýchlo a agresívne a my sme mali problém sa s týmto štýlom hry vyrovnať. To si teraz rozoberieme a musíme chlapcov pripraviť na to, že príde jeden výborne organizovaný tím. Ale na MS bude taký každý jeden. Bude to pre nás naozaj dobrý test," dodal Frühauf.