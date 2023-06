Rekordný grand slam si pozreli aj jeho deti. Novak Djokovič sa stal historicky najúspešnejším tenistom v počte vyhratých turnajov veľkej štvorky. V nedeľu vo finále Roland Garros porazil Caspera Ruud. Nechýbali pri tom ani jeho najbližší.

„Dobrodružstvo sa ešte nekončí. Ak som stále schopný vyhrávať grandslamy, nemám najmenší dôvod myslieť na koniec kariéry, ktorá trvá už 20 rokov. Stále mám veľkú motiváciu a som hladný po ďalších úspechoch. Už sa teším na Wimbledon,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku ATP Djokovič po zisku tretieho titulu na Roland Garros a návrate na post svetovej jednotky.

V historických štatistikách sa osamostatnil od 22-násobného grandslamového šampióna Rafaela Nadala. Španiel na parížskej antuke nemohol obhajovať trofej pre zranenie bedrového kĺbu. „Členovia môjho tímu spravili okolo mňa dobrú bublinu. Keď som pri druhom mečbale videl, že forhend z rakety Caspera letí do autu, cítil som obrovskú úľavu a premohli ma silné emócie. Som veľmi hrdý na to, čo som dosiahol,“ vyznal sa Djokovič.

Víťazstvo si nenechali ujsť ani Noleho dve deti syn Stefan a dcéra Tara, ktorí sa tisli v lóži svojho otca so starými rodičmi či hviezdou amerického futbalu Tomom Bradym. Nakoniec si oni ukradli otca aj celú šou. Presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!