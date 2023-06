Sunrise - Hokejisti Vegas Golden Knights triumfovali vo štvrtom stretnutí finálovej série play off NHL na ľade Floridy Panthers 3:2 a v sérii vedú 3:1 na zápasy. Piaty duel je na programe v stredu v Nevade.

Vegas viedlo už po 99 sekundách, keď sa presadil Chandler Stephenson, ktorý v 28. minúte upravil na 2:0. O ďalšie tri minúty pridal tretí gól William Karlsson, ale Florida ešte zabojovala a do druhej prestávky znížil Brandon Montour. Domáci sa v treťom dejstve opreli do súpera, v 44. minúte pridal ďalší gól ich kapitán Aleksander Barkov, no vyrovnať sa im už nepodarilo. Florida v hektickom závere odvolala brankára Sergeja Bobrovského dve a pol minúty pred koncom a 17,4 sekundy pred sirénou mala k dispozícii presilovku. Strela Sama Reinharta z ľavého kruhu však len zlomila hokejku Zacha Whiteclouda a Adin Hill potom zastavil pokus Cartera Verhaeghea.