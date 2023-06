Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák začal s vedením New Yorku Rangers rokovať o predĺžení spolupráce. Na konci júna mu vyprší ročná zmluva a ak sa nedohodne s "jazdcami" na novom kontrakte, stane sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.

Podľa Halákovho agenta Allana Walsha chce 38-ročný brankár aj v budúcej sezóne chytať v zámorskej NHL. "Mali sme už predbežné rozhovory s Rangers o budúcnosti, no klub sa v tom čase koncentroval na hľadanie nového hlavného trénera. Ten je už známy a tak očakávam pred 1. júlom ďalšie debaty s (generálnym manažérom) Chrisom Drurym," uviedol Walsh pre The Athletic.

Halák prišiel na Manhattan vlani v lete ako voľný hráč s cieľom kryť chrbát brankárskej jednotke Igorovi Šesťorkinovi. V novom tíme zažil pomalší štart, keď z úvodných ôsmich zápasov v drese Rangers vyhral iba jeden, no potom sa rozbehol a od decembra do februára zaznamenal sedem víťazstiev za sebou. V 25 stretnutiach základnej časti vychytal desať výhier, pričom dosiahol úspešnosť zásahov 90,3 percenta a priemer 2,72 gólu na zápas. V play off ho Šesťorkin do bránky nepustil. V minulosti Halák obliekal v NHL aj dresy Montrealu, St. Louis, Washingtonu, NY Islanders, Bostonu a Vancouveru.

Skúsenému slovenskému brankárovi chýba už len päť víťazstiev, aby dosiahol métu 300 výhier v základnej časti NHL. Podľa newyorských médií majú Rangers záujem o predĺženie kontraktu, no radi by našli spôsob, ako podpísať Haláka na nižšiu sumu ako v minulej sezóne. V nej mal plat 1,5 milióna dolárov. Podľa portálu capfriendly.com majú Rangers pod platovým stropom voľných 11,76 milióna dolárov, no pod zmluvou majú iba 14 hráčov.