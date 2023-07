Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL St. Louis Blues. Zmluva mu vynesie 950.000 dolárov v prípade pôsobenia v prvom tíme "bluesmanov", v nižšej súťaži bude jeho výška 82.500 USD. Blues draftovali Dvorského tento rok v 1. kole z celkového 10. miesta.

Dvorský strávil doterajšiu kariéru takmer výlučne vo Švédsku, s výnimkou krátkeho pôsobenia v doraste Zvolena a A-mužstve Banskej Bystrice. Na severe Európy by mal pokračovať aj v sezóne 2023/2024. Týždeň pred nedávnym draftom sa dohodol na dvojročnom kontrakte s klubom IK Oskarshamn.

Osemnásťročný center pôsobil v uplynulých troch ročníkoch v mládežníckych tímoch AIK Štokholm. V sezóne 2022/2023 dostal príležitosť aj v drese A-mužstva v druhej najvyššej súťaži. V základnej časti mal v 38 zápasoch bilanciu 6 gólov a 8 asistencií, v siedmich dueloch play off nebodoval. Na MS hráčov do 18 rokov bol líder slovenského tímu a dostal sa aj do All Star tímu šampionátu, keď v siedmich zápasoch nazbieral 13 bodov (8+5).