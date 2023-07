S jeho kariérou to v posledných rokoch ide z kopca, no nikto zrejme netušil, s akými démonmi futbalista Dele Alli od detstva bojuje. Odhalil ich v šokujúco úprimnej a emotívnej spovedi.

Angličan je odchovanec klubu MK Dons, no rýchlo sa presadil v Premier League v drese Tottenhamu. Obrovský talent v spojení s výbornou formou znamenali, že s útočníkom Harrym Kanom vytvorili obávanú dvojicu. Po troch sezónach však prišiel pokles formy, ktorý sa márne snažil pochopiť aj vtedajší tréner „kohútov“ José Mourinho.

„Budem k tebe úprimný. Nepochybujem o tvojom potenciáli, ale všimol som si, že máš veľké výkyvy. Nemusíš sa mi so všetkým zdôverovať, ale nerozumiem tomu. Sú za tým večierky? Životný štýl? Ja naozaj neviem. Sám so sebou si to musíš prebrať. Len ťa upozorňujem, že čas letí a raz budeš ľutovať, že si nedosiahol to, na čo máš. Musíš byť na seba prísnejší a chcieť od seba viac,“ vytýkal Mourinho Allimu.

Ani toto prehovorenie do duše veľký talent anglického futbalu neprebralo a jeho kariéra ďalej upadala. Prestúpil do Evertonu, odkiaľ ho po pol roku poslali na hosťovanie do tureckého Besiktasu. K zásadnému oživeniu kariéry však neprišlo a fanúšikovia ďalej len krútili hlavou, čo sa stalo s vychádzajúcou hviezdou.

Alli teraz v rozhovore s Garym Nevillom odhalil svoj príbeh, ktorý mal na jeho psychiku značný dopad a prispeje do mozaiky jeho života a kariéry. „Keď som mal šesť rokov, sexuálne ma obťažoval mamin kamarát, ktorý bol často u nás doma. Moja mama bola alkoholička. Potom ma poslala do Afriky, aby som sa naučil disciplíne. Keď som sa vrátil, ako sedemročný som začal fajčiť,“ začalo Alliho šokujúce rozprávanie, ktoré však nemenej šokujúco pokračovalo:

„V ôsmich rokoch som začal predávať drogy. Starší muž mi povedal, že dieťa na bicykli policajti nezastavia. Tak som jazdil na bicykli po okolí, mal som so sebou veci na futbal a pod nimi drogy. V jedenástich rokoch som visel z mosta, urobil to muž z vedľajšieho sídliska, aby mi pohrozil a ja som prestal s drogami.“

Dele Alli v detstve. Zdroj: instagram Dele Alli

Dobré správy pre malého Angličana prišli v dvanástich rokoch, keď si ho adoptovala jedna rodina. „Boli skvelí, nemohol som si priať lepších ľudí. Ak Boh stvoril ľudí, boli to oni. Veľmi mi pomohli,“ pokračuje Alli, no dodáva, že tam sa jeho problémy neskončili. „Keď som s nimi žil, bolo pre mňa ťažké otvoriť sa im, pretože som mal pocit, že sa ma ľahko môžu zbaviť.“

Angličan tvrdí, že problémami a traumami, ktoré ho trápili a ktoré sa kopili, sa nikdy skutočne nezaoberal. „Snažil som sa s tým všetkým vyrovnať sám. Boli chvíle, keď ma moja adoptívna rodina či môj brat zobrali bokom a s plačom ma požiadali, aby som im povedal o tom, čo cítim. Ja som to však nedokázal. Stratil som sa na niekoľko rokov. Všetkých som od seba odvracal. Mal som pritom pri sebe rodinu, ktorá mi zachránila život. Plakala a pýtala sa, čo sa so mnou deje."

Mentálne problémy riešil mladý futbalista práškami na spanie, od ktorých bol závislý niekoľko rokov. Spoluhráči z Tottenhamu sa mu snažili pomôcť, Alli to však odmietal. „Je to pravdepodobne problém, ktorý nemám len ja. Myslím, že je to vec, ktorá sa vo futbale deje častejšie, ako si ľudia uvedomujú. V našom režime musíte vstávať ráno, aby ste skoro vstávali. Musíte neustále odovzdávať maximum, každý deň na ihrisku vám v žilách koluje množstvo adrenalínu. Prášky na spanie sú výborný pomocník. Problém nastáva, keď ich začnete používať na otupenie pocitov, čo bol presne môj prípad.“

Alli bol v začarovanom kruhu psychických problémov a liekov, z ktorého sa nevedel dostať. Ako 24-ročný uvažoval o konci kariéry. „Zažíval som ťažké chvíle v kariére, keď ma trénoval Mourinho a prestal ma nasadzovať. Bol som na tom vtedy veľmi zle. V jedno ráno som sa zobudil a musel ísť na tréning. Pamätám sa, ako som civel do zrkadla a pýtal sa sám seba, či by som nemal ukončiť kariéru. Bolo pre mňa srdcervúce, že vôbec nad tým uvažujem. Odjakživa bojujem sám so sebou, a to vo všetkom. Navonok som sa smial a tváril, že nad problémami vyhrávam a všetko je v poriadku. Vo vnútri som bol zničený.“

Keď sa anglický futbalista vrátil z hosťovania v Turecku, potreboval operáciu. Neriešil však len fyzické problémy, ale aj tie psychické. Podstúpil šesťtýždňovú odvykaciu kúru. „Rozhodol som sa ísť do zariadenia pre duševné zdravie. Zaoberajú sa závislosťami, mentálnym zdravím a traumami. Cítil som, že je na to čas. Nastúpiť na odvykačku bolo najťažšie rozhodnutie v mojom živote. Myslím si, že nikto vás nepresvedčí, aby ste to absolvovali. Sami to musíte vedieť, sami musíte urobiť rozhodnutie, inak to nebude fungovať. Vo vnútri som svoj boj prehrával a nastal čas, aby som to zmenil.“