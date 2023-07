Slovenský hokejista Alex Čiernik bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres tímu Västerviks IK, účinkujúcom v druhej najvyššej švédskej súťaži HockeyAllsvenskan. Osemnásťročný útočník bol v minulom ročníku v tomto mužstve na hosťovaní zo Sodertälje SK.

Ako informoval klub na svojej oficiálnej webstránke, Čiernik podpísal s Västerviks IK ročnú zmluvu. Mladého krídelníka si v uplynulom vstupnom drafte NHL vybrala v 4. kole z celkového 120. miesta Philadelphia. Momentálne "zaberá" v rozvojovom kempe Flyers.

Účastník uplynulých MS hráčov do 20 rokov nazbieral v minulom ročníku v drese Västerviks IK šesť bodov (2+4) v 10 zápasoch. "Som veľmi rád, že sa Alex po svojom minulosezónnom úspešnom pôsobení vracia do tímu. Myslím si, že sa tu bude môcť ďalej posunúť a rozvíjať po hernej stránke. Philadelphia si ho vybrala ako číslo 120 v drafte. Je to veľký talent a v ofenzíve bude pre nás veľkým prínosom. Vidieť ho celú sezónu v drese VIK bude veľká zábava," uviedol športový riaditeľ švédskeho klubu Victor Öhman na adresu Čiernika.