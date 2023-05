FOTO Na tréningy aj s políciou: NEUVERÍTE, čo musia prežívať Slováci v Rige! To vážne?

Ešte sa ani nezačal šampionát a už nastal chaos. Slovenskí hokejisti, ale aj ich súperi, ktorí počas svetového šampionátu absolvujú tréningy v hale Daugava, sa poriadne zapotia už predtým, ako vykorčuľujú na ľad. Dôvod vás zarazí!

Jeden z tréningov v spomínanej hale absolvovala vo štvrtok popoludní aj naša reprezentácia.

A čo je na ňom nezvyčajné? Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa pred ním museli navliecť do hokejového výstroja v útrobách hlavnej Areny Riga, aby následne naskákali do harmonikového autobusu, ktorý ich prepravil do tréningovej arény.

Pri slnečnom počasí a teplotách okolo 25 stupňov, ktoré momentálne v lotyšskej metropole panujú, nie je trmácanie sa v autobuse s výstrojom na tele a korčuľami na nohách nič príjemné. Riga je totiž v súčasnosti rozkopaná z každej strany, zápchy sú tu na dennom poriadku, a tak „bojový“ presun netrval menej ako dvadsať minút. „Nie je to ideálne, ale dá sa to prežiť. Máme zabezpečený transport s policajným doprovodom, takže aspoň netrčíme v každej zápche,“ skonštatoval slovenský obranca Mário Grman.