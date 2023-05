Exkluzívne FOTO Slováci sú už na mieste činu. Pozrite, v akom štýle dorazili do Rigy!

Slovenská reprezentácia má už za sebou presun z Bratislavy do dejiska tohtoročných MS v hokeji. Na letisko v lotyšskej Rige dorazil náš tím krátko popoludní a všetkým prítomným doslova vyrazil dych!

Zverenci trénera Craiga Ramsayho zaujali už predtým, ako v Rige vystúpili z lietadla. Do lotyšskej metropoly totiž prileteli vládnym špeciálom, čo ke výsada len tých najpovolanejších.

Keď sa následne začali trúsiť z príletovej haly, všetky ženy naokolo zabudli načas dýchať. Naši hokejisti totiž dorazili vyvešákovaní, ako málokedy predtým a treba uznať, že im to neuveriteľne pristalo.

Elegantné kárované saká, pod ktorými mali biele tričká a na nohách čierne nohavice, nezobliekli zo seba ani v 25-stupňových horúčavách, ktoré ich privítali v dejisku šampionátu. Ako parádne nahodení prileteli Slováci do Rigy, si pozrite vo FOTOGALÉRII!