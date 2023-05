Legendárny Nedomanský si rýpol do MS v hokeji: Ak hráč odmietne, je to rozumné

Už len trikrát sa vyspíme a sú tu majstrovstvá sveta v hokeji. Športový sviatok v lotyšskej Rige a fínskom Tampere by mal preveriť najlepších hokejistov sveta. Nikdy to však nebolo tak. Smerom k šampionátu jeho problémy jasne pomenovala československá legenda Václav Nedomanský (79).

„V poslednej dobe úroveň majstrovstiev skôr klesá, za čo môže aj vyšší počet účastníkov. Zápasy slabších tímov nezaujímajú širokú verejnosť ani odborníkov,“ začal s kritikou pre iDnes.cz Václav Nedomanský, ktorý reprezentoval na deviatich šampionátoch.

Hokejová legenda nerozumie tomu, prečo tréneri vyskúšajú za sezónu okolo 50 adeptov na najcennejší dres. Toto je aj príklad slovenského výberu. „Mali by predsa poznať ich kvalitu a vlastnosti a mali by si vystačiť s výrazne nižším počtom kandidátov,“ povedal člen Siene slávy IIHF aj NHL a dodal: „Mužstva narýchlo poskladané na poslednú chvíľu, takmer bez spoločnej prípravy, nemôžu byť na krátkom turnaji konkurencieschopné. Chýba im súhra, súdržnosť, ľudské aj športové väzby.“

Podľa Nedomanského sa MS v hokeji ani nedajú porovnať s play off NHL, s ktorým sa prekrývajú. Chápe pri tom aj hráča, ktorý sa ospravedlnia, lebo sa chce pripraviť na novú sezónu: „Vzhľadom na svoju kariéru sa chová úplne rozumne.“ Ani majstrovstvá sveta nevydláždia hráčom cestu do NHL: „Niektorí si možno myslia opak, ale dva-tri náhodne vydarené zápasy na šampionáte im zmluvu rozhodne nezaručia. Európski hráči pre NHL sa sledovaní dlhodobo.“

O význame svetového šampionátu pre Kanadu alebo USA podľa Nedomanského hovoria ich nominácie a malý záujem médií oproti bitke o Stanley cup. „Skauti a manažéri klubov si ho vo svojej profesionalite nenechajú ujsť. Takže šampionát je skôr pre vlastencov ako milovníkov super hokeja,“ zakončil Veľký Nedo.