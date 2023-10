Začínala ako roztlieskavačka hokejovej Ufy v KHL a dotiahla to až na post moderátorky klubového kanálu. Uliana Trigubčaková po ruskej agresii na Ukrajine ušla z Putinovej krajiny a usadila sa v Španielsku.

„Ľudia sú tu pozitívni, usmievaví, nikoho nezaujíma, ako vyzeráte. Počasie je ako v raji, teda keď ste pri mori, vo vnútrozemí sa cítite ako miešané vajíčka na panvici. A jedlo v Španielsku? Moje tri kilá navyše hovoria za všetko. Pravda, kilá išli tam, kam potrebovali,“ napísala Trigubčaková na sociálne siete po usadení sa v Španielsku. I keď jej tvár bola spájaná so zimnými štadiónmi a hokejistami, tak na horúcom Pyrenejskom polostrove nemá priestor angažovať sa v tomto smere. Presedlala preto na futbal. Na začiatku septembra si užila zápas Girony a má za sebou už aj stretnutia v Barcelone. Na jar na štadióne Espanyolu fandila Celte Vigo, ale bola nadšená z atmosféry. „Tento rok sme boli aj na zápase FC Barcelony, bolo to ešte veľkolepejšie, ale 7-krát drahšie,“ vyhlásila. Hokej, ktorý milovala, síce išiel bokom, ale provokácie pikantnými zábermi, na ktorých si postavila kariéru, zostali. A určite jej to na slnkom zaliatych plážach ide omnoho ľahšie ako v zamrznutom Rusku.