Bratislava - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov si po štyroch rokoch zmerajú sily s Českom. Prípravný zápas je na programe 7. septembra o 18.00 h v Uherskom Hradišti.

"Zápas s Českom sme si predbežne dohodli ešte počas žrebu kvalifikácie vo februári v Nyone, podobne ako aj ďalších možných súperov. O konfrontácii Slovákov a Čechov hovorili tréneri Kentoš a Suchopárek. Český tím má svoju kvalitu, hral na uplynulých majstrovstvách Európy, kde zdolal aj Nemecko. Z daného výberu by mal mať lodivod súpera k dispozícii v septembri sedem hráčov, štyroch zo Sparty Praha. O sile Čechov hovorí aj to, že ich reprezentácia do 20 rokov si v marci poradila s Portugalskom a Poľskom. Silný tím vytvoríme aj my. Veríme, že to bude výborné stretnutie," povedal pre futbalsfz.sk asistent trénera do 21 rokov Tibor Goljan.

Pre tím pôjde o tretí prípravný zraz od chvíle, keď Európska futbalová únia (UEFA) pridelila Slovensku usporiadanie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025. Naposledy sa šampionát pod Tatrami konal v roku 2000. Počas tohtoročnej prípravy zverenci Jaroslava Kentoša remizovali so Slovinskom 0:0, následne zdolali Bulharsko i Severné Macedónsko zhodne 1:0. V júni podľahli Maďarsku 0:1 a remizovali s Rakúskom 1:1.

Proti Česku sa SR 21 naposledy predstavila v júni 2019, v rakúskom Zell am See podľahla 1:2. Slovenskí a českí reprezentanti v kategórii do 21 rokov doposiaľ odohrali dvanásť vzájomných duelov. Slováci vyhrali tri, trikrát sa skončil vzájomný súboj remízou a šesťkrát zvíťazili Česi. Skóre je 17:21.