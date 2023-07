Bratislava - Stretnutím MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová odštartuje v piatok večer 31. ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Jej novým titulárnym partnerom sa stala najväčšia slovenská stávková spoločnosť, po ktorej dostala názov Niké liga.

Favoritom na zisk titulu je opäť bratislavský Slovan, ktorý sa bude usilovať už o šiesty triumf v sérii a celkovo štrnásty v ére samostatnosti. Cestu za jeho obhajobou začnú zverenci Vladimíra Weissa st. v sobotu na pôde nováčika FC Košice, ktorý sa do najvyššej súťaže vrátil po dlhej odmlke. V Slovane sa počas letnej prestávky udialo viacero zmien smerom dnu i von, no kvalitu si mužstvo udržalo. Slovan absolvoval v letnej príprave štyri zápasy, všetky víťazné. Zdolal Universitateu Kluž (3:0), Olimpiju Ľubľana (2:1), Wislu Plock (2:0) i Rapid Bukurešť (4:1). Zatiaľ sa mu darí aj v Lige majstrov, po utorňajšom víťazstve 1:0 na pôde Zrinjski Mostar urobil dôležitý krok smerom k postupu do 3. predkola.

Na päty by mala "belasým" podľa papierových predpokladov šliapať Dunajská Streda, ktorá prekvapujúco vypadla už v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy s gruzínskym Dila Gori, o to viac sa však môže sústrediť na domácu scénu. V minulej sezóne nevyšiel tímu zo Žitného ostrova záver, pustil pred seba Slovan a prvý titul v klubových dejinách mu ušiel medzi prstami. Trnavský Spartak po treťom mieste z minulého ročníka dúfa aspoň v zopakovanie tohto umiestnenia. Zverenci Michala Gašparíka vstúpia do ligy len tri dni po vystúpení v lotyšskej Rige, kde v úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy čelili FK Auda. V nedeľu privítajú AS Trenčín, ktorý v minulom ročníku hral iba v skupine o udržanie sa.

Prekvapením boli výkony a výsledky Podbrezovej, ktorá ako nováčik obsadila v sezóne 2022/2023 konečné štvrté miesto. Ambície skončiť v hornej šestke deklarujú MŠK Žilina a MFK Ružomberok, papierovo najslabšie kádre majú Michalovce, Skalica a Zlaté Moravce. Tie sa v minulej sezóne zachránili v najvyššej súťaži až v úspešnej baráži proti Tatranu Prešov.

Hrací model NL je rovnaký ako v uplynulej sezóne. V základnej časti odohrajú tímy 22 zápasov. Záverečné 18. kolo v tomto kalendárom roku je na programe 15.-17. decembra, na jar pokračuje liga zápasmi devätnásteho kola v termíne 9.-11. februára. Po skončení základnej časti sa súťaž rozdelí na dve polovice - skupinu o titul (mužstvá na 1.-6. mieste) a skupinu o udržanie sa (7.-12. miesto).