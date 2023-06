Futbalový Slovan Bratislava medzi prvými ohlásil ako najnovšiu posilu stredopoliara Kyriakosa Savvidisa. Pikantným na tom je fakt, že Grék prišiel z konkurečného Spartaka Trnava. Na Tehelné pole s ním prichádza aj manželka.

Jeho odchod zbudil vášne. V Trnave mu naložil Martin Mikovič a tréner Michal Gašparík zas prezradil, že odišiel bez podania rúk realizačnému tímu. Olej do ohňa prvými slovami v novom drese prilial aj samotný Savvidis, ktorý vychválil belasých už hneď po prvom tréningu: „Som šťastný, že som tu a mohol som sa stretnúť so spoluhráčmi. Mojim cieľom je, aby som mužstvu pomohol. O spoluhráčoch môžem povedať iba dobré veci, nielen o Kuckovi s Kankavom. Sú to najlepší hráči v lige spoločne s Weissom.“ Posledným zápasom Savvidisa v drese Spartaka bolo práve víťazstvo nad Slovanom vo finále Slovnaft Cupu. Vtedy na trávniku spolu s ním oslavovala aj jeho dcérka a manželka, ktorá vymení Štadión Antona Malatinského za Tehelné pole. Nikto nepochybuje, že na tribúne bude pútať veľkú pozornosť.