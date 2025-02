Ľubomír Mravec Redaktor

Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík (38) bude na jar pokračovať v drese Českých Budějovíc. Náš skúsený obranca portálu Šport24.sk exkluzívne odhalil detaily prestupu do Česka a aj to, prečo nevyšiel návrat do Herthy Berlín.