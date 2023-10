Po príchode do Spartaka Trnava sa okamžite stal dôležitou súčasťou tímu a ofenzívy, o to väčší šok bol, keď médiá obleteli správy o tom, že si Marco Djuricin nezahrá poriadne dlho kvôli hrozivej diagnóze.

Rakúsky útočník odohral v prvom zápase Európskej konferenčnej ligy proti Dnipru, v ktorom Spartak bojoval o postup do skupinovej fázy, len prvý polčas. Po ňom ho Michal Gašparík musel vystriedať, podľa slov trénera sa Djuričin sťažoval, že sa mu ťažko dýcha. Prvé prognózy zneli hrozivo: zápal srdcového svalu. Ak by sa diagnóza potvrdila, pre Rakúšana by to neznamenalo len dlhú pauzu od futbalu, ale najmä vážne ohrozenie zdravia.

„Prvých pätnásť minút bolo v poriadku, ale potom si to nepamätám dobre. Zrazu som sa cítil nejaký zoslabnutý. Myslel som si, že je to z horúčavy, ale necítil som sa dobre, mal som vysoký srdcový tep. Vedel som, že nie je niečo v poriadku a v prestávke som povedal, že nemôžem pokračovať. Išiel som do nemocnice, kde mi namerali vysoké hodnoty troponínu, ktoré boli nad tisíc, čo je zvyčajne pri srdcovom záchvate. Z toho bolo zrejmé, že so srdcom nie je niečo v poriadku,“ hovorí Djuričin pre oficiálnu klubovú stránku Spartaka.

Päť dní strávil v nemocnici v Trnave, tri dni vo Viedni. Urobili mu kompletné testy, kontrolovali srdce. Zápal sa nepotvrdil a spomínané vysoké hodnoty sa postupne upravili. „Mal som zlé výsledky v krvi, čo spôsobil vírus, ktorý som prekonal asi štyri týždne pred posledným zápasom, v ktorom som mal problémy. Spôsobilo mi to zápal v tele, našťastie nie na srdci, z čoho som veľmi šťastný,“ vysvetľuje útočník.

Djuričin riešil podobné zdravotné problémy aj ako hráč Austrie Viedeň. V úvode sezóny vtedy vynechal takmer dva mesiace, neskôr priznal, že mal problémy so srdcom po prekonaní koronavírusu. „Nikdy som v živote nič podobné nezažil. Mal som dlhú prestávku, behal som od jedného lekára k druhému,“ komentoval minulý rok frustrujúce chvíle.

Útočník teda zažil nepríjemné deja vú, no v tomto prípade mu hrozila oveľa dlhšia pauza ako počas pôsobenia v Austrii. „Po prvých výsledkoch, keď mi hrozilo, že nebudem môcť šesť mesiacov hrať, som sa zľakol. Hovoril som si, že to nie je možné. Potom som bol vo Viedni na srdcovej klinike a traja rôzni lekári povedali, že všetko sa zdá byť v poriadku a srdce mám zdravé ako bábätko. Veľmi mi odľahlo, že všetko bude znova v poriadku,“ dodal Djuričin.