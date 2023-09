Spartak Trnava v závere septembra ešte posilnil hráčsky káder. Do klubu prišiel 32-ročný slovenský brankár Michal Šulla, ktorý naposledy pôsobil v bratislavskom Slovane. Predtým chytal za Myjavu a Senicu. U "belasých" sa mu v lete skončila zmluva a odvtedy je bez klubu, "andeli" po ňom teda mohli siahnuť ako po voľnom hráčovi so statusom amatéra. V lete bol na skusoch v Michalovciach, k dohode napokon neprišlo. V Trnave sa dohodol na zmluve do konca kalendárneho roka.

Brankárska posila

"Červeno-čierni" jeho angažovaním reagujú na zranenia brankárov Ľuboša Kamenára a Dobrivoja Rusova, ktorí budú dlhšie mimo hry. Trénerom totiž zostali k dispozícii len Dominik Takáč a Martin Vantruba, na hosťovaní v Malženiciach, ktoré sú farmou Spartaka, je mladík Patrik Vasiľ.

Šullu oficiálne predstavili jeho novým spoluhráčom v kabíne Spartaka po stredajšom dohrávanom zápase 3. kola Niké ligy s Košicami, v ktorom Trnavčania zvíťazili presvedčivo 3:0. Medzi troma žrďami v domácom drese stál Vantruba, ktorý dostal v rámci rotácie zostavy prednosť pred Takáčom. Tréner Michal Gašparík upustil aj od tradičného rozostavenia a postavil základnú jedenástku vo formácii 3-5-2.

"Zostavu sme skladali vzhľadom na to, že po reprezentačnej pauze sme mali päť zápasov a tento týždeň už tri. Niektorí hráči boli v červených číslach, hrozilo, že by mohlo prísť k zraneniam. Nechceli sme riskovať a systémom sme si chceli trošičku uľahčiť, pomôcť si druhým útočníkom a vzadu hrať v trojke alebo päťke. Chalani to zvládli a v druhom polčase sme po nasadení klasických krídel a ofenzívneho Bernáta prešli na naše štandardné rozostavenie 4-3-3. Veľmi nám pomohli striedania, hlavne Azango. Plán nám vyšiel do bodky, chceli sme prerotovať hráčov, pretože únava sa kumuluje," povedal tréner Gašparík.

Rozhovor s Azangom

V jeho zostave chýbal pre podvrtnutý členok stopér Andrej Djurič, pripravený by mal byť na nedeľný duel v Dunajskej Strede. Ako kľúčové sa ukázalo nasadenie Philipa Azanga v 61. minúte, ktorý bol pri druhom i treťom góle "andelov".

"Mali sme spoločný rozhovor, vravel mi, že zo mňa cíti, že mu neverím, pretože uprednostňujem Oforiho s Danielom. Je to ťažké, v Trenčíne bol nosným hráčom, tu máme viacero kvalitných futbalistov, snažíme sa to rotovať. Keď majú formu Ofori s Danielom, hrajú oni. Phlilip mi však povedal, že sa cíti, že je gólovo vo forme. Potvrdil to proti Košiciam, dal gól a na jeden prihral. Veľmi ma potešilo, že naskočil v tomto štýle," povedal Gašparík.

Pochvalu adresoval aj útočníkovi Michalovi Ďurišovi. V jeho prípade zatiaľ platí, čo ligový štart za Spartak, to gól. "Prvá vec je, prečo som ho postavil. Keby som dal iných hráčov, možno vyzerajú na ihrisku unavení. On hral s Ludogorcom, Ružomberkom i proti Košiciam a môžem si to v jeho prípade dovoliť, pretože je to veľký profík. Má upravenú stravu, prikláňa sa k vegetariánstvu, stará sa o seba, regeneruje. Je najstarší hráč v tíme. Nebál som sa ho postaviť, striedali sme ho len preto, aby sme predišli prípadnému zraneniu z preťaženia. Druhá vec je, ako pôsobí v kabíne, aký je pokorný, pracovitý a aké výkony podáva. Je to kvalita a veľmi nám pomohol aj v predošlých zápasoch. Zároveň má čísla - gólové aj v asistenciách. Verím, že sa nezasekne, pretože je veľmi dôležité, ak máte vpredu gólového útočníka," zhodnotil svoje ostrie na hrote Gašparík.

Na snímke vpravo hráč Spartaka Michal Ďuriš a hráč Ludogorca Ivan Yordanov v zápase 1. kola skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy medzi PFC Ludogorets 1945 a FC Spartak Trnava v Razgrade. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Lodivod Spartaka bol právom spokojný, no v košickom tábore zavládlo po prehre rozdielom triedy sklamanie. "Prehrali sme asi zaslúžene. Vypracovali sme si pološance, ale nedokázali sme sa dostať do vyloženej príležitosti. Mali sme nejaké strely a zakončenia po štandardkách, Trnava však bola efektívna, mali ďalšie šance, brvno. Nám chýbala kvalita, pokoj a presnosť. Možno sme hrali trochu lepšie ako s Trenčínom, v konečnom dôsledku to ale nič neprinieslo. Body nemáme a dostali sme tri góly. Musíme sa zlepšiť asi vo všetkom," vravel pravý obranca Košíc Lukáš Fabiš.

Šoltis o zmenách

Tréner východniarov Anton Šoltis stále nemôže pre zranenia počítať s viacerými skúsenými hráčmi. I v tom vidí dôvod slabých výsledkov. "Odišlo nám šesť hráčov základnej zostavy, teraz sa vrátil Faško. Je to strašne veľa. Hráči, ktorí nastupujú, musia pridať. A to nie je jednoduché. Čakáme na vyliečenie futbalistov, ktorí sú pre nás nosní. Bolo to vidno aj v prvých dueloch, akonáhle odíde obrana, vypadnú dvaja kľúčoví stopéri, prejaví sa to. Zatiaľ sa hľadáme, skúšame v zápasoch aj meniť zostavu. Teraz sme boli uvoľnenejší a hernejší, ale stále je to o tom, že dôležitý je výsledok. Musíme pridať, makať, nesťažujeme sa. Chlapci chceli šancu, majú ju, resp. ju musia dostať z objektívnych príčin, len musia pridať a zistiť, kde je liga. Niektorí sú druholigoví, ale povedali sme si, že im dáme šancu, aby sa ukázali v lige. Teraz musia presvedčiť, či na ňu majú alebo nie," dodal Šoltis.

Košice sa v ďalšom ligovom kole pokúsia získať body v Pobrezovej, na Trnavu čaká duel v MOL Arene na Žitnom ostrove s DAC. Obe stretnutia sa budú hrať v nedeľu 1. októbra, na strednom Slovensku o 17.30 h, na južnom o 18.00 h.