SARAJEVO - Bývalý hráč ŠK Slovan Bratislava a reprezentant Bosny a Hercegoviny Mario Božič zomrel vo veku 39 rokov. Na svojho bývalého spoluhráča a dobrého kamaráta si zaspomínal náš futbalista Erik Grendel (34).

Niekdajší stredopoliar „belasých“ už niekoľko rokov bojoval s nádorom v hlave a nepomohli mu ani dve náročné operácie. „Vedel som, že je chorý a veľmi ma to zasiahlo, pretože to bol môj blízky kamarát. Je mi to veľmi ľúto aj vzhľadom na to, že má tri deti, ktoré po ňom ostanú. Mal celý život pred sebou a stalo sa žiaľ to, čo sa stalo. Nepomohli mu ani dve operácie, ktoré absolvoval,“ konštatoval bývalý Božičov spoluhráč Erik Grendel.



Náš futbalista opísal, aký bol bývalý reprezentant Bosny a Hercegoviny v kabíne a aký vplyv mal aj na svojich spoluhráčov. „Tak ako na ihrisku vždy bojoval celým srdcom, tak rovnako bojoval aj so svojou chorobu. Žiaľ, ale tento boj prehral. Mario bol vždy vodca aj v kabíne, ktorý sa snažil navodiť uvoľnenú atmosféru a rád vtipkoval. Hlavne z neho išla strašne pozitívna energia. Dokázal mužstvo strhnúť na ihrisku, keď sa nedarilo. Vedel nás vyburcovať, či už nejakým ostrejším súbojom, alebo slovným povzbudením. V tomto smere na neho nenechám dopustiť. Bol to líder, aj keď nemal pásku na ruke. Aj preto si ho zamilovali fanúšikovia. Tým, akým bol. Myslím si, že v každom klube, v ktorom hral, zanechal stopu,“ zaspomínal bývalý futbalista, ktorý sa s Božičom stretával aj mimo ihriska.



Grendel vypichol aj najkrajší moment, ktorý so svojim zosnulým kamarátom zažil v Slovane. „Boli sme dobrí kamaráti. Pre mňa osobne bola s ním najkrajšia spomienka, keď sme oslavovali titul v roku 2011. Niektoré ďalšie veci asi ani nie sú publikovateľné. Je toho veľmi veľa a nikdy na neho nezabudnem. Vážme si každý moment v živote, pretože nevieme, koľko tu ešte budete,“ dodal smutne Erik Grendel.



Mario Božič sa svojím herným prejavom i prístupom zaradil k obľúbencom fanúšikov Slovana a k hráčom, ktorí zostali zapísaní v belasých srdciach. V belasom drese pôsobil od leta 2009 do leta 2011. Prispel k zisku double v sezóne 2010/11 i k zisku Slovenského pohára v ročníku 2009/10. Vo finále s Trnavou dal vtedy pri víťazstve 6:0 druhý gól, ktorý bol jeho premiérovým v drese najúspešnejšieho slovenského klubu. Z priameho kopu trafil parádne do šibenice brankára. Okrem Slovana pôsobil Božič aj v Srbsku, Maďarsku, Izraeli, Azerbajdžane, Číne či Grécku. Má na konte aj štarty v drese reprezentácie Bosny a Hercegoviny.