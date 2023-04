Zlomili nad ním palicu? Ani po reprezentačnej prestávke sa v bráne Slovana Bratislava neobjavila brankárska jednotka Adrián Chovan (27). Jeho nástupca Martin Trnovský (22) vychytal v derby proti Spartaku Trnava (0:0) nulu a zdá sa, že Slovan má novú jednotku.

Nechytal už v zápase pred reprezentačnou prestávkou a na lavičke sedel aj v Trnave. Adrián Chovan po hrubej chybe v osemfinále Európskej konferenčnej ligy prechádza náročným obdobím. Z Tehelného poľa ho dokonca v tvrdom stanovisku vyháňajú aj skalní priaznivci. Tí dokonca pred zápasom skandovali Trnovského meno. Ten sa im v 167. derby odvekých rivalov odvďačil nulou, no mierila na neho len jedna strela. „Rozhodol sa tréner, že ma postaví. Ja som vďačný za každú šancu, ktorú dostanem,“ vyjadril sa Trnovský po zápase. Vrátil sa ešte k zápasu v Bazilejom, ktorý prakticky zobral Chovanovi post neohrozenej brankárskej jednotky: „Bol to pre nás fyzicky aj psychicky náročný zápas nie len pre neho, ale pre všetkých. Bola tam veľká šanca postúpiť, čo sa nepodarilo, ale teraz to nezmeníme.“



Tréner belasých Vladimír Weiss Chovana obhajoval. Hovoril o ňom ako o dobrom chlapcovi. Napriek tomu mu už v treťom zápase vo Fortuna lige dal prednosť jeho náhradníkovi. „Jednotka, dvojka, trojka... máme štyroch brankárov. Rozhodol som sa pre Trnovského. Aďo to ťažko znášal, ale musí bojovať a musí v tréningu ukázať, že sa chce vrátiť. Máme ešte veľa zápasov a ja mu tu šancu dám. Mužstvo mu pomôže,“ odkázal svojmu brankárovi Weiss starší.



Kabína Slovana ešte nevyslala jasný signál, či Chovana trestá za „miliónovú“ chybu proti Bazileju a získať späť stratenú dôveru. Pred najbližším zápasom proti Dunajskej Strede je všetko otvorené a nie je isté, kto bude v bráne. „To ešte uvidíme. Nastúpia tí, o ktorých budem presvedčený, že dajú do toho všetko,“ uzavrel Weiss.