Trnava - Futbalisti Spartaka Trnava si postupom do finále Slovnaft Cupu splnili jeden zo sezónnych klubových cieľov.

V semifinále vyradili AS Trenčín (2:1, 3:0) a v pondelok 1. mája o 15.00 h zabojujú na domácom Štadióne Antona Malatinského o víťaznú trofej. Súperom Spartaka bude jeden z dvojice Slovan Bratislava - Skalica.

"Verím, že si finále nielen užijeme, ale ho aj vyhráme," vyhlásil po postupe kapitán Spartaka a strelec prvého gólu do siete Trenčína v stredajšej odvete Roman Procházka. "Želám si veľké derby, aby vo finále stál proti nám Slovan a Trnavčania vypredali štadión. Je to najväčšie derby na Slovensku, všetci sa na to budú tešiť. Verím v dobrý futbal a šťastný koniec pre nás," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Trnavy Michal Gašparík.

Spartak si cestu do finále začal dláždiť už v Trenčíne, kde vyhral 2:1. Doma pridal v odvete triumf 3:0, keď sa okrem Procházku strelecky presadili aj Martin Bukata a Dyjan Azevedo. "Nebol to jednoduchý zápas, strelili sme tri góly, ale výsledok úplne nezodpovedá hre. Súper bol dobrý s loptou, skúšal to na nás rôznymi cestami, ale my sme hrali veľmi dobre v defenzíve a šance, ktoré sme mali, sme premenili. Samozrejme, máme veľkú radosť, že dva roky za sebou sme sa prepracovali do finále pohára. Predošlý úspech bol pre nás veľmi emotívny a bolo by skvelé ho zopakovať. Rád by som opäť skóroval, ešte dôležitejší je však pre mňa tímový úspech," povedal Brazílčan v službách Spartaka Dyjan Carlos de Azevedo, ktorý pred rokom v nadstavení gólovou dorážkou rozhodol finálový súboj.

V Trnave musí o svoju šancu bojovať, už v nedeľnom ligovom súboji proti bratislavskému Slovanu však nechýbal v základnej zostave. Proti Trenčínu odohral plnú porciu minút, okrem gólu sa odvďačil aj asistenciou na Bukatov zásah. "Azevedo ukázal charakter. Potrebovali sme pomôcť aj Malženiciam, aby postúpili do druhej ligy, účasť v nej je dôležitá pre vývoj našich mladých hráčov. Niektorí hráči tam odmietli hrať, keďže nejde o naše béčko, ale farmu. On bol ochotný tam ísť, podával tam dobré výkony, strelil góly a tým si zaslúžil šancu v A-tíme. Podal výborný výkon aj proti Slovanu, bodaj by mu to vydržalo do konca sezóny," uviedol na margo juhoamerického krídelníka tréner Gašparík.

Kouč Spartaka už cez polčas siahol k dvojitému striedaniu, keď Štefánika a Taiwa nahradili Bukata s Ristovským. V druhom polčase stiahol aj kľúčového stredopoliaria Savvidisa. "Mal som pocit z prvého polčasu, že Trenčín bol živší. Chýbala nám energia, možno tým, že sme jej veľa vynaložili na derby. Mali sme o deň menej na regeneráciu, preto som pristúpil k striedaniam už cez polčas, aby sme to oživili. Savvidisovi hrozila stopka vo finále v prípade, že by dostal žltú kartu, preto sme ho v závere duelu stiahli z ihriska," vysvetlil trnavský kormidelník.

Tréner Trenčína František Straka zdôraznil, že v pohári chcelo jeho mužstvo zabojovať o postup, prioritu však kladie na ligu, kde AS bojuje o záchranu v najvyššej súťaži. Preto nepostavil od začiatku duelu Hollého, rovnako cez prestávku stiahol Azanga a Kozlovského. "Kozlovskému zašívali nohu. Azango mal nakopnutý priehlavok, chceli sme ho ušetriť do ďalších duelov. V Liptovskom Mikuláši zahral výborne, budem len rád, ak výkony zopakuje," poznamenal Straka.

Azango po sezóne prestúpi práve do Spartaka, jeho štart v dueli bol o to špecifickejší. "Nezaujíma ma, že má podpísanú zmluvu s Trnavou. Môžem len kolegovi Gašparíkovi pogratulovať, lebo je to rozdielový a ťahový hráč. S Philipom som rozprával a vravel mu, že musí urobiť to najlepšie pre klub, ktorý mu dal v lige šancu. Pôjde do tímu, ktorý má úplne inú kvalitu, očakávam však od neho, že teraz mužstvo potiahne. Verím, že bude pre nás rozdielový hráč."

Trenčín sa po výhre v Liptovskom Mikuláši dostal z barážovej priečky, v sobotu nastúpi doma proti Michalovciam. "Zápas s Liptákmi sme zvládli, teraz potrebujeme tieto body potvrdiť doma proti Michalovciam. Výsledok už z prvého pohárového zápasu nahrával Spartaku, čakal som na reakciu hráčov, chcel som ich otestovať, vidieť v extrémne náročných zápasoch, aby som vedel, či môžem na nich staviť v ťažkých záchranárskych súbojoch. Napriek prehre tam bolo z našej strany veľa pozitívnych vecí. Chyby si rozoberieme, myslím si však, že aj tento tím má potenciál, ktorý by mohol byť solídnou zbraňou v ďalších bojoch," vyjadril sa český tréner AS. "Potrebujeme mužstvo nabudiť psychicky, čo je trochu problém, pretože vnímam, že táto stránka je veľmi labilná. Musíme nastaviť hlavy tak, aby ak aj príde prehra ako v Trnave, sme boli v ďalších zápasoch ešte lepší. Chyby sa nemôžu opakovať."