Xavi po vyradení Barcelony: Ak nedokážete zabiť Real, zabije on vás

Barcelona - Futbalisti Realu Madrid postúpili prvýkrát od roku 2014 do finále španielskeho Kráľovského pohára.

V semifinálovej odvete zmazali jednogólové manko z prvého zápasu a na Camp Nou triumfovali aj vďaka hetriku Karima Benzemu nad domácim FC Barcelona jednoznačne 4:0. Tréner "blaugranas" Xavi Hernandez po zápase priznal, že po takom výsledku bude pre neho ťažké zaspať.

"Takáto prehra bolí. Bude náročné zaspať, zvlášť pre takého veľkého fanúšika Barcelony, akým som ja," uviedol Xavi na pozápasovej tlačovej konferencii. "Povedal som hráčom, že také veci sa stávajú. Vypracovali sme si šance, no nedokázali sme ich premeniť. Je to škoda, pretože v prvom polčase sme si za bezgólového stavu počínali celkom dobre. V druhom boli Madridčania lepší, určite boli lepšie fyzicky pripravení a vysoko nás napádali. Po takomto výsledku neexistujú žiadne výhovorky," citovala trénera Barcelony agentúra AP.

Real sa ujal vedenia v závere prvého polčasu. Najskôr brankár Thibaut Courtois zneškodnil pokus Roberta Lewandowského a hostia rozbehli rýchlu kontru. Situáciu troch proti trom zakončil strelou Vinicius Junior, dorážka Benzemu prišla už po tom, ako lopta prešla za bránkovú čiaru. Na začiatku druhého dejstva nechali domáci príliš veľa priestoru Lukovi Modričovi, ktorý prešiel s loptou od postrannej čiary až na os ihriska. Chorvátsky stredopoliar prihral Benzemovi a ten poslal Real do dvojgólového vedenia. V 58. minúte si v šestnástke nešikovne počínal brániaci Franck Kessie a po faule na Viniciusa premenil nariadený pokutový kop Benzema. Francúzsky útočník v 81. minúte skompletizoval hetrik a definitívne spečatil postup Realu do finále, v ktorom narazí 6. mája v Seville na Osasuna. Barcelona nevyužila historickú šancu prvýkrát v jednej sezóne zdolať Real v štyroch zápasoch za sebou.

"Taká prehra sa ťažko strávi," poznamenal Xavi. "Žiaľ, v našej hre sa vyskytujú momenty, ktoré musíme odstrániť. Už v utorok som povedal, že Real je favorit, niet pochýb, že má skvelý tím. Je obhajca titulu v La Lige i Lige majstrov a nezabúda na predošlé neúspechy. Ak nedokážete zabiť Real, zabije on vás."

V 254. súťažnom zápase prestížneho El Clasica zaznamenal "biely balet" 102. triumf. Barcelonu naposledy zdolal na Camp Nou štvorgólovým rozdielom v roku 1963, keď zvíťazil 5:1. Benzema dosiahol druhý hetrik v priebehu štyroch dní, tri góly strelil aj v nedeľnom ligovom stretnutí proti Valladolidu (6:0). "Je zrejmé, že keď sa Karim zlepšil, zlepšil sa aj tím. Keď je vo svojej najlepšej forme, hneď sa nám všetko darí. A Luka Modrič a Toni Kroos odohrali takisto fantastický zápas. V takýchto typoch stretnutí hrajú rozhodujúcu úlohu skúsenosti," hodnotil zápas tréner Realu Carlo Ancelotti.

Real má šancu na zisk 20. trofeje v Copa del Rey. "Podali sme komplexný výkon. Ak predvediete taký, potom je z toho triumf 4:0. Je to pre nás najdôležitejší moment sezóny. Dostali sme sa do správnej prevádzkovej teploty a to je dobré," spokojne konštatoval Ancelotti. "Dosiahli sme nádherný výsledok, sme veľmi spokojní. Bolo pre nás dôležité zvíťaziť a postúpiť, nech sa deje čokoľvek. Predviedli sme skvelý výkon, najmä v druhom polčase," nechal sa počuť stredopoliar hostí Federico Valverde.

Barcelona sa po vyradení v pohári môže koncentrovať na domácu súťaž, ktorú vedie s 12-bodovým náskokom pred odvekým rivalom. "Ak vyhráme La Ligu a uspejeme aj v Superpohári, bude to pre nás dobrá sezóna. Do konca sezóny zostáva 11 zápasov a je potrebné tvrdo bojovať," dodal Xavi.