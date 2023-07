Už za víťazstvo na minuloročnom US Open si mohol kúpiť bývanie, o ktorom sa bežnému smrteľníkovi môže len snívať. Svetová jednotka Carlos Alcaraz sa po triumfe na Wimbledone vráti tam, odkiaľ prišiel. Do skromného bývania jeho rodičov.

Alcaraz sa stal prvýkrát víťazom trávnatého grand slamu a získal Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky druhého nasadeného obhajcu trofeje Srba Novaka Djokoviča po takmer päťhodinovej päťsetovej dráme 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4. „Dnes sa mi splnil sen. Aj keby som toto finále prehral, bol by som na seba hrdý. Byť súčasťou wimbledonskej histórie v posledný hrací deň je veľká česť. Je výnimočné, že finále sledoval v lóži aj španielsky kráľ Filip VI. s rodinou. Dvakrát ste boli na mojich grandslamových zápasoch a dvakrát som vyhral. Dúfam, že budete chodiť častejšie. Trávu teraz doslova milujem,“ vyhlásil bezprostredne na centrálnom dvorci Alcaraz.

Za triumf v All ENgland Clube mu na účet príde viac ako tri milióny eur pred zdanením. Dokopy si zarobil na dvorcoch už cez 17 miliónov. K tomu má podpísané lukratívne zmluvy so značkami ako Louis Vuitton, Rolex, či Calvin Klein. Na rozdiel od Djokoviča, ktorý sa môže ísť liečiť z prehry do jedného zo svojich sídel po celom svete, tak Alcaraz sa vráti domov k rodičom do poriadne skromného bývania.