BRATISLAVA - Veľkonočná nedeľa bude patriť veľkému šlágru Fortuna ligy medzi druhým Slovanom Bratislava a vedúcim tímom tabuľky Dunajskou Stredou. Očakáva sa, že na Tehelné pole príde vysoká návšteva a najmä invázia hosťujúcich fanúšikov. Polícia bude v pohotovosti.

Nedeľný šláger veľa napovie v boji o majstrovský titul. Dunajská Streda má pred Slovanom šesťbodový náskok a v prípade víťazstva sa výrazne priblíži k zisku vytúženej trofeje. Naopak, v prípade triumfu „belasých“ sa celá situácia poriadne zamotá.Nanedeľňajší zápas je doposiaľ predaných vyše 7-tisíc vstupeniek. Tehelné pole v prebiehajúcej sezóne viackrát zažilo päťcifernú návštevu, a ďalšia by mohla pribudnúť aj na Veľkonočnú nedeľu. „Keďže sa hrá až v nedeľu, očakávame, že počet vstupeniek bude ešte rásť, a tradične veľký záujem bude aj v deň zápasu. Predpokladáme, že návšteva znovu prekročí päťcifernú hranicu,“ povedal marketingový riaditeľ Slovana Tomáš Straka.



Veľkú podporu môžu očakávať z tribún futbalisti Dunajskej Stredy. Do Bratislavy sa ich totiž chystá podporiť množstvo fanúšikov. Podľa našich informácií by mali vypredať sektor hostí, ktorý má kapacitu 1200 ľudí. V pohotovosti preto budú aj polícia, ktorá tento ostrosledovaný zápas vyhlásila ako rizikový. „Na uvedenom športovom podujatí predpokladáme vznik bezpečnostných rizík na štadióne ale aj mimo štadióna, s možným narušením verejného poriadku a komplikácii v cestnej premávke v dôsledku presunov fanúšikov športového podujatia. Fanúšikov, ktorí sa plánujú zúčastniť tohto športového podujatia touto cestou vyzývame, aby sa nedopúšťali protiprávnych konaní pred, počas ani po skončení športového podujatia na štadióne, alebo v jeho blízkosti a riadili sa pokynmi usporiadateľov,“ uviedla polícia vo svojom vyhlásení.



Dopravní policajti budú počas priebehu bezpečnostného opatrenia situáciu monitorovať a podľa jej vývoja budú pripravení reagovať operatívne. Uzavreté by mali byť preventívne viaceré ulice v okolí štadióna.