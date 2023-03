Najväčšie slovenské futbalové derby medzi Slovanom a Trnavou (4:1) sa pred troma týždňami zmenilo na tribúnach na poriadnu divočinu. Chuligáni dokonca zvádzali na Tehelnom poli boje s políciu, ktorá im to odstupom času začína vracať po svojom.

Tradičné derby poznačila bitka niekoľkých priaznivcov Spartaka s policajtmi priamo na tribúne v závere zápasu. Muži zákona voči nim použili gumové projektily a slzotvorný plyn, pričom nebrali do úvahy skutočnosť, že na tribúne boli aj ženy a deti. Pri zásahu sa oficiálne zranili štyria výtržníci, no môže ich byť aj viac, tí však nepotrebovali ošetrenie lekárom. Koľko bolo zranených ťažkoodencov, polícia neprezradila.



Podľa našich informácií poverení kriminalisti naďalej skúmajú a preverujú dostupné kamerové zábery, aby mohli obviniť aj iné osoby. Na to postupne dochádza. Marco M. bol prvým z obvinených fanúšikov Spartaka a hrozí mu za vandalizmus až ročné väzenie. Najnovšie pribudli ďalší. „Poverený príslušník OR PZ v BA III včera (24.03.2023) vzniesol ďalšie v poradí už šieste obvinenie a to 24 – ročnému Š. R. a siedme obvinenie 18 – ročnému F. Z. z Trnavského kraja pre trestný čin výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. Obvinení muži dňa 04.03.2023 v čase okolo 18:00 h počas športového podujatia, futbalového zápasu medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava poškodzovali ochrannú sieť v sektore hostí, čím zvyšovali riziko narušenia ochrany života a zdravia. Svojím neprimeraným správaním spôsobili škodu na majetku Národnému futbalovému štadiónu,“ napísala polícia SR na svojom Facebooku.



Policajti ďalej informovali verejnosť, koľko hrozí chuligánom, ak im preukážu vinu. „Muži boli včera (24.03.2023) zadržaní v mieste svojho bydliska po predchádzajúcom súhlase prokurátora a boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších procesných úkonov. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 24 – ročnému Š. R. a 18 – ročnému F. Z trest odňatia slobody až na tri roky,“ odznelo v stanovisku.