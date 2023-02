NYON - Súperom futbalistov Slovana Bratislava v osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 bude FC Bazilej. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone. Prvý zápas odohrá úradujúci slovenský šampión 9. marca na pôde súpera, odvetu o týždeň neskôr doma na Tehelnom poli.

Slovan sa medzi 16 najlepších tímov Konferenčnej ligy prebojoval z prvého miesta H-skupiny, ktorú vyhral v konkurencii práve Bazileja, Žalgirisu Vilnius a Pjuniku Jerevan. Oba tímy na seba narazili na jeseň v skupinovej fáze a Slovan ani raz neprehral. Na pôde súpera zvíťazil 2:0 a doma s ním remizoval 3:3. „Je to žreb, tak ho treba aj brať. Vladimír Šmicer nám vyžreboval skupinu i osemfinále, a dvakrát vytiahol práve Bazilej. Ako my poznáme súpera, tak aj on pozná nás. Bazilej sa z dvojzápasu v skupine určite poučil. My takisto vieme, s kým máme dočinenia, že je to dobré mužstvo. Verím, že v prvom zápase uhráme výsledok, ktorý nám dá šancu na dobrú odvetu, rovnako verím, že tá bude pred vypredaným štadiónom. Pobijeme sa o postup,“ povedal v reakcii na žreb pre klubový web Slovana tréner Vladimír Weiss starší.



Ten už myslí na prvý zápas, ktorý „belasí“ odohrajú na ihrisku súpera 9. marca. Odveta sa uskutoční o týždeň neskôr na Tehelnom poli. „Pôjdeme tam bojovať tak ako sme bojovali vtedy, keď sme v skupine museli uhrať body, ktoré by nám dávali šancu na postup. Podarilo sa nám to a aj vďaka víťazstvu zvonku a remíza doma sme postúpili z prvého miesta. Každý zápas je však iný, každý má svoju históriu. Budeme čeliť dobrému mužstvu, oni takisto budú rešpektovať nás, myslím si, že to bude dobrý dvojzápas,“ pokračoval lodivod slovenského majstra.



Slovan pôjde do osemfinálového dvojzápasu s miernou výhodou, pretože rozpoloženie švajčiarskeho tímu nie je vôbec ideálne. FC Bazilej je momentálne na 6. mieste ligovej tabuľky a na posledný tím má len päť bodový náskok. Navyše, tento klub je momentálne bez trénera, keďže Nemca Franka Vogela odvolali. „Rozhodnúť môžu detaily i momentálna forma. Bazileju sa v lige príliš nedarí, no stále sú len tri body za pohárovými priečkami, pričom lige kraľuje Young Boys, ktorý hrá výborne. Švajčiarska liga je ťažká a kvalitná, čo rešpektujeme, no urobíme maximum pre postup. Určite to nebude žiadna prechádzka, náš súper takisto nie je naivný a určite sa poučí zo zápasov v skupine,“ dodal tréner Vladimír Weiss.

Žreb osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023:

AEK Larnaka - West Ham United

AC Fiorentina - Sivasspor

Lazio Rím - AZ Alkmaar

Lech Poznaň - Djurgarden IF

FC Bazilej - ŠK SLOVAN BRATISLAVA

Šeriff Tiraspoľ - OGC Nice

Anderlecht Brusel - FC Villarreal

KAA Gent - Basaksehir Istanbul