BRATISLAVA – Je na nezastavenie. Slovenský futbalista Róbert Polievka (26) predvádza v drese Dukly Banská Bystrica skvelé výkony, ktoré neušli vedeniu Slovana Bratislava a najmä trénerovi Vladimírovi Weissovi (58). „Belasí“ ho chceli za každú cenu priviesť do svojich radov počas zimného prestupového okna, no to sa im napokon nepodarilo.

Nebýva príliš zvykom, že by akýkoľvek tréner do médií vyhlasoval, o akého hráča má klub záujem. Vladimír Weiss to však urobil na pozápasovej tlačovej konferencii Slovana Bratislava a Banskej Bystrice. Odhalil na nej záujem o útočníka hostí Róberta Polievku, ktorý jeho tímu strelil dva góly. „Sú na neho (Polievku) rôzne názory niektorých ľudí, môj je iný. Budeme ešte rokovať, pokúsime sa ho získať. Uvidíme, ešte máme dva dni. Záujem bol a aj pretrváva. Je to samozrejme takisto na Bystrici a na ňom, či sa vieme dohodnúť. Uvidíme najbližšie dni,“ vyhlásil po zápase.



Zimné prestupové obdobie však skončilo v utorok a kluby sa medzi sebou nedohodli. „Robo Polievka určite ostáva do konca sezóny v Dukle. O jeho služby bol záujem z viacerých klubov vrátane Slovana. Žiadne rokovania o jeho prestupe sa ale ani nezačali, pretože sme všetkým záujemcom deklarovali, že Robo zostane do konca jarnej časti v našom klube,“ vysvetlil pre Šport24.sk športový riaditeľ „vojakov“ Jozef Mores.



„Belasí“ majú na celú situáciu iný pohľad. Takýto je podľa nich dôvod, prečo slovenský útočník neprestúpil do bratislavského klubu. „Kluby rokovali o transfere Roba Polievku, ale napokon Dukla BB hráča neuvoľnila. Chcú byť v prvej šestke a majú zdravotné problémy zdravotné s útočníkmi. Takže si ho nakoniec nechávajú a neuvoľnili nám ho,“ povedal športový riaditeľ Slovana Róbert Tomaschek.



Polievka, ktorý má v tejto sezóne skvelú formu a momentálne je s 12 gólmi najlepší strelec Fortuna ligy priznal, že Slovan sa neozval na poslednú chvíľu. „Môžem potvrdiť, že som mal v decembri telefonát aj s pánom Weissom za čo som veľmi rád a vďačný. Keď vám volá taký tréner, ktorý je u nás legendou a chce vás do Slovana, tak je to veľká pocta. Na druhú stranu som sa ale po dohode s majiteľom Dukly rozhodol, že v klube ostanem do konca sezóny. Vnútorne cítim, že tu mám nedokončenú robotu a chcem tu odohrať ešte jarnú časť. Chcem klubu splatiť to, čo do mňa vložil,“ prezradil pre Šport24.sk.

Polievka je najlepším strelcom Fortuna ligy a je na nezastavenie Opore Banskej Bystrice sa mimoriadne darí. Kým v minulej sezóne strelil 18 ligových gólov v druhej našej najvyššej súťaži, tak v aktuálnom ročníku je s 12. gólmi už najlepším strelcom Fortuna ligy. „V prvom rade je to vizitka celého mužstva. Tím pracuje veľmi dobre a aj mne osobne dodáva obrovskú silu. Možno aj preto sa mi hrá ľahšie a lepšie. Zároveň som niektoré veci zmenil a začal som ešte tvrdšie na sebe pracovať. Myslím si, že stále to ale môže byť lepšie. Je čo zlepšovať,“ dodal pre Šport24.sk Róbert Polievka.

Ponuka prestúpiť do Slovana Bratislava už nemusí nikdy prísť. Napriek tomu sa nad tým Róbert Polievka nezamýšľa a sústredí sa iba na Banskú Bystricu. „Dohodli sme sa zatiaľ na tom s majiteľom, že pravdepodobne už v lete klub opustím. Či to však bude Slovan, alebo to bude iný klub momentálne neviem. Nie som vopred s nikým dohodnutý. Momentálne sa chcem sústrediť len na futbal a podávať čo najlepšie výkony. Život je sám o sebe jeden veľký risk a to sa uvidí časom, že či som urobil zle rozhodnutie. Tak som to momentálne cítil a preto som ostal,“ dodal 26-ročný slovenský útočník.