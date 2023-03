BAZILEJ - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili sľubne do vyraďovacej fázy v Európskej konferenčnej lige. V prvom osemfinálovom zápase remizovali vo štvrtok na ihrisku FC Bazilej 2:2. Odveta je na programe o týždeň 16. marca o 18.45 h.

Domáci išli do vedenia v 6. minúte zásluhou Zekiho Amdouniho, v 17. minúte vyrovnal Jurij Medveděv. Päť minút pred koncom prvého polčasu však vrátil domácim vedenie Andi Zeqiri. Po prestávke Slovan zlepšil hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Malika Abubakariho.

ČO POVEDALI PO ZÁPASE?

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Výsledok je dobrý. Zle sme začali, ale ku koncu sme mohli vyhrať aj prehrať. Prvý polčas nebol dobrý, druhý sme hrali lepšie. Na začiatku sme strácali ľahké lopty, v druhom polčase som hráčom hovoril, že musíme byť silnejší na lopte. Mali sme sily aj na víťazstvo."

Jurij Medveděv, strelec prvého gólu Slovana: "Bol to ťažký zápas. Dostali sme rýchlo prvý gól, čo sme nechceli, ale dokázali sme sa z toho oklepať a vyrovnali sme. Potom sme opäť nešťastne inkasovali, ale v kabíne sme si povedali, že nemôžeme vešať hlavy. V druhom polčase sa nám podarilo opäť vyrovnať a myslím si, že je to dobrý výsledok do odvety."