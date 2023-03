Vybičovaná atmosféra v Bazileji: Rozhodca ako živý terč a TAKTO to vyzeralo v sektore Slovana

BAZILEJ - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili sľubne do vyraďovacej fázy v Európskej konferenčnej lige. V prvom osemfinálovom zápase remizovali vo štvrtok na ihrisku FC Bazilej 2:2. Odveta je na programe o týždeň 16. marca o 18.45 h.

Domáci išli do vedenia v 6. minúte zásluhou Zekiho Amdouniho, v 17. minúte vyrovnal Jurij Medveděv. Päť minút pred koncom prvého polčasu však vrátil domácim vedenie Andi Zeqiri. Po prestávke Slovan zlepšil hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Malika Abubakariho.

V zápase sa odohralo pár momentov, pri ktorých vzplanuli vášne. Rozhodca predviedol niekoľko sporných rozhodnutí, čo sa predovšetkým nepáčilo domácim hráčom, trénerovi a hlavne fanúšikom. Tí rozhodcu vyprevadili piskotom, vulgarizmami a spravili si z neho živý terč.

Opačné emócie vládli u "belasých". Pre Slovan je remíza výborným výsledkom do odvety. Uvedomujú si to aj hráči, aj priaznivci slovenského majstra. Tomu bola podriadená aj atmosféra v sektore hostí, ktorí si chvíle so zverencami Vladimíra Weissa st. náramne užili.