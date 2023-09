BRATISLAVA – Takéto niečo tu ešte nebolo. Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v piatok večer na Tehelnom poli prestížny zápas s hviezdnymi hráčmi Portugalska, v ktorom žiaľ naši futbalisti podľahli favoritovi 0:1. Na Tehelnom poli hnalo vpred našich chlapcov vpred okrem vypredaného hľadiska mnoho celebrít. Niektoré mená by ste tu určite nečakali.

Slovenskí reprezentanti odohrali na Tehelnom poli prestížny zápas, aký tu nebol dlhé roky. Do Bratislavy pricestovali na kvalifikačný zápas EURO 2024 hviezdni Portugalčania. Ich tím na čele s hviezdnym Cristianom Ronaldom a jeho spoluhráčov bolo zvedavých takmer 22 500 ľudí. Vypredané hľadisko hnalo našich hráčov vpred, no napokon to nestačilo.

Prestížny kvalifikačný duel si okrem divákov v hľadisku nenechali ujsť ani celebrity, ktorých bolo vo VIP priestoroch neúrekom. Dá sa povedať, že takýto nátresk luxusné priestory Tehelného pola ešte nezažili. Na ikonického Cristiana Ronalda boli zvedavé športové hviezdy, celebrity zo sveta šoubiznisu, ale najmä politické špičky. Ficovcov a šéfa SNS by ste na dueli našej reprezentácie asi nečakali.