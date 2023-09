Slovenskí futbalisti prehrali v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2024 s Portugalskom 0:1. Tréner Slovenska Francesco Calzona bol však s výkonom svojich zverencov spokojný.

Slováci podali proti favoritovi sympatický výkon, vypracovali si viacero šancí, no v 43. nestačili na rýchlu akciu súpera, po ktorej rozhodol Fernandes. Stredopoliar Portugalska tak štýlovo oslávil svoje narodeniny. Zverenci Francesca Calzonu nastúpia v ďalšom domácom zápase kvalifikácie v pondelok 11. septembra o 20.45 h proti Lichtenštajnsku. Na budúcoročný šampionát v Nemecku (14. júna - 14. júla) postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín.

Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona bol po stretnutí s predvedenou hrou spokojný. "Chalani odohrali fantastický zápas, som na nich hrdý. Nezaslúžili sme si prehrať. Aj po taktickej stránke sme hrali výborne. Dostali sme Portugalčanov do ťažkostí, museli veľa behať. Súper v porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi zmenil rozostavanie, ale hneď ako sme sa dozvedeli portugalskú zostavu, urobili sme nejaké korekcie," uviedol Calzona. Na slová chvály nadviazal aj stredopoliarJuraj Kucka, ktorý odohral v reprezentačnom drese svoj 100. duel: "Hrali sme dobre, odvážne. Boli sme vyrovnaným súperom. Nedokázali sme využiť šance a za to pykáme. Snažili sme sa hrať, nebáť sa. Mrzí nás to, ale ideme ďalej. Rozoberieme si to a pripravíme sa na ďalší zápas."

Brankár Martin dúbravka po záverečnom hvizde neskrýval sklamanie: "Je to smutný výsledok, pretože sme ukázali dobrú hru, držali sme loptu. Škoda, že sme nevyužili šance a inkasovali gól do šatne. Portugalčania ukázali individuálnu kvalitu v šestnástke," povedal Dúbravka. V rovnakej rétorike pokračoval i krídelník Lukáš Haraslín: "Dnes sme podali skvelý výkon proti silnému súperovi a favoritovi. Portugalci využili svoje šance a vyhrali, majú neskutočnú kvalitu. My sme príležitosti mali. Bohužiaľ, ja som trafil iba žrď a z následného protiútoku sme inkasovali. Dosť ma to hnevá a mrzí. Za hru, ktorú sme predviedli, sa nemusíme hanbiť. Sme sklamaní z výsledku, ale nie z predvedenej hry."

K priebehu piateho zápasu kvalifikácie EURA 2024 sa vyjadril i súper

Roberto Martinez, kouč Portugalska: "Slováci hrali veľmi dobre, Francesco Calzona urobil kus výbornej práce. Prvých 15 minút sme začali zle, Slováci boli lepší. Ale mali sme víťazný spirit a zvládli sme to. Ale Slovákom chcem zložiť poklonu, potrebujeme takéto ťažké zápasy. Ronaldo nám bude chýbať v ďalšom zápase pre karty, ale to musíme brať ako súčasť futbalového života."

Bruno Fernandes, strelec víťazného gólu Portugalska, ktorý v deň stretnutia oslavoval svoje 29. narodeniny: "Som šťastný, že sme vyhrali, navyše som dal gól, čo je super pocit. Vedeli sme, že proti Slovensku to bude ťažké. Priblížili sme sa k postupu na ME a to je najdôležitejšie."