SENEC - Prehovoril o najťažších chvíľach v živote! Slovenský futbalista Stanislav Lobotka (28) pred mesiacom prišiel o milovaného otca Stanislava († 58) pred kvalifikačným duelom s Portugalskom (0:1). Náš stredopoliar napriek rodinnej tragédii na dôležitý zápas nastúpil len niekoľko hodín po tom, čo stratil jedného zo svojich rodičov.

Otec záložníka SSC Neapol skolaboval počas toho, ako čakal na zastávke autobus cestou z práce. Stanislav Lobotka starší pracoval ako strážnik v jednom z trenčianskych nákupných centier, no privolaným záchranárom sa ho nepodarilo oživiť a podľa všetkého ho zradilo srdce.

Tragická správa zasiahla nášho reprezentanta len dva dni pred duelom s Portugalskom, no ani smrť otca Lobotku nezastavila v tom, aby čelil v Bratislave Cristianovi Ronaldovi a ďalším hviezdam. Hoci Slovensko prehralo 0:1, Lobotka aj napriek smutným udalostiam patril na ihrisku k našim najlepším hráčom.

Slováci sa v piatok opäť postavia Portugalsku, tentoraz na jeho pôde. Lobotka by nemal chýbať v základnej zostave Francesca Calzonu a na utorňajšom brífingu priblížil najťažšie chvíle svojho života a vysvetlil aj to, prečo sa pred mesiacom rozhodol nastúpiť. „Bolo to pre mňa veľmi náročné tým, že som to nečakal. V živote sa však takéto veci stávajú. Chcel som pomôcť reprezentácii, vždy som chcel pomáhať národnému tímu a na druhej strane som cítil, že futbal mi pomáha stráviť lepšie celú túto situáciu,“ povedal náš futbalista chvejúcim sa hlasom. VIAC SI POZRITE TU!