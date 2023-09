Nikto nepochybuje, že Portugalsko s Cristianom Ronaldom je tím, ktorý môže mať občas nejaké maniere a prepáčia sa mu. To čo sa však deje pred kvalifikačným zápasom o postup na EURO 2024 v Bratislave je už trochu pritiahnuté za vlasy.

Okolo letiska pobehovali ľudia, aby aspoň trochu zazreli siluety portugalských futbalistov vystupujúcich z lietadla. Partia okolo Ronalda totiž nastúpila do autobusov priamo na pristávacej ploche a policajná eskorta ich odprevadila do hotela na brehu Dunaja. Tam autobusy parkovali tak blízko vchodu, že aj v podzemnom parkovisku nákupného centra by mali viac miesta na otvorenie dverí. Aj tam fanúšikom zostali oči pre plač, keďže ochranka hotela ich vytlačila za kovové zátarasy a na hviezdy lídra našej kvalifikačnej skupiny sa pozerali z diaľky. Čerešnička na torte prišla na Národnom futbalovom štadióne.