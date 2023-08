Futbalový Spartak Trnava je tretí rok za sebou v európskej klubovej súťaži a tretí raz je to Európska konferenčná liga. Držiteľ Slovenského pohára sa vo štvrtok predstaví na ihrisku Lechu Poznaň v úvodnom zápase 3. predkola EKL. Tréner Michal Gašparík ani kapitán Martin Mikovič nevzdávajú súboj s favoritom dopredu a veria, že postup do play off o skupinu EKL im tentokrát vyjde.

V prvom ročníku EKL (2021/22) nestačil Spartak v 3. predkole na Maccabi Tel Aviv (0:0, 0:1), o rok neskôr na Rakow Čenstochovú (0:2, 0:1) a vo štvrtok má pred sebou opäť poľskú prekážku. "Sme tretíkrát v treťom predkole a chceli by sme to zlomiť. Vždy je to však o kvalite súpera a chceme prekvapiť. Vieme, že je to ťažký súper a minulý rok ich zastavila až Fiorentina – finalista. Majú kvalitných legionárov a hrajú dobrý nátlakový ofenzívny futbal. Musíme sa s tým vysporiadať, byť disciplinovaní, nerobiť chyby a byť odvážni, musíme hrať, nielen brániť," povedal Gašparík na stredajšom brífingu pred odletom do Poľska. lechbol vlani vo štvrťfinále hlavnej súťaže a Fiorentinu dokázal v odvete zdolať 3:2 – doma však prehral 1:4.

V domácej súťaži má Trnava za sebou dva zápasy. Niké ligu začala prehrou 1:2 s Trenčínom a v Zlatých Moravciach remizovala 1:1. "Odložili sme si aj ligový zápas s Košicami a rotovali sme zostavu v Zlatých Moravciach za účelom prípravy na Poznaň. Potrebujeme uhrať nejaký výsledok, aby to bolo otvorené aj do domáceho zápasu. Všetci hráči aj brankári sú k dispozícii. Ideme tam v dobrej nálade," opísal situáciu kormidelník.

Jeho prístup zdieľal aj kapitán tímu, obranca Martin Mikovič. "Odchádzame dobre naladení. Nie sme odovzdaní a nebojíme sa, aj keď nám liga nevychádza. Toto je iná súťaž a viac sa na ňu sústredíme. Domáca liga sa ešte dá dobehnúť, ale tu nemáme reparáty," povedal Mikovič, ktorý v minulosti pôsobil v poľskej Ekstraklase. "Celé mužstvo sa zmenilo, poznám tam jedného alebo dvoch hráčov. Štýl však zostal rovnaký," dodal niekdajší hráč Termalice Nieciecza.

Výkop štvrtkového zápasu je na programe o 20.00 h na Stadione Poznaň. Víťaz sa v play off o skupinovú fázu EKL stretne so zdolaným zo súboja 3. predkola Európskej ligy (EL) medzi Slaviou Praha a SC Dnipro-1. Spartak hral naposledy play off v európskej súťaži v roku 2019, cez Olimpiju Ľubľana (1:1, 2:0) vtedy postúpil do skupinovej fázy EL.