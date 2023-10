Göppingen - Slovenskí futsaloví reprezentanti sa nedočkali víťazstva ani vo svojom treťom zápase v elitnom kole kvalifikácie MS 2024. Vo štvrtok prehrali v Göppingene s domácim Nemeckom 3:4 a výrazne tak klesli ich šance na postup.

Zverencov trénera Mariána Berkyho poslal po piatich minútach hry do vedenia Patrik Zaťovič, ale domáci dokázali ešte do prestávky vyrovnať. V 27. minúte dostal Tomáš Drahovský svoj tím opäť do vedenia, slovenská radosť však trvala iba 23 sekúnd a Nemci znova vymazali jednogólové manko. Wittig potom svojím druhým zásahom v zápase poslal Nemcov do vedenia 3:2 a hoci Drahovský v 35. minúte vyrovnal, minútu a pol pred koncom sa strelecky presadil tretíkrát Wittig na 4:3.

Najbližšie sa slovenskí futsalisti predstavia v kvalifikácii opäť proti Nemecku, privítajú ho v pondelok 9. októbra o 18.30 h v Leviciach.

Slovenský výber nikdy neštartoval na svetovom šampionáte. Na veľkom turnaji sa predstavil premiérovo až vlani. Na ME v Holandsku postúpil do štvrťfinále, v ktorom nestačil na Španielov a obsadili konečnú 8. priečku.