Skvelá správa! Slovensko usporiada MS 2026 hráčov do 18 rokov

Bratislava - Majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa v roku 2026 uskutočnia na Slovensku. Rozhodli o tom členovia Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) spolu s účastníckymi krajinami na zasadnutí polročného Kongresu IIHF.

Slovensko ako kandidát na šampionát získalo 100-percentnú dôveru hlasujúcich delegátov. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojej facebookovej stránke.

Turnaj elitnej kategórie MS do 18 rokov sa naposledy konal na Slovensku v roku 2017, keď šampionát hostili Poprad a Spišská Nová Ves. Titul vtedy získali Američania po finálovom triumfe nad Fínskom (4:2). Slováci na domácom podujatí postúpili do štvrťfinále, kde prehrali s Rusmi 2:3 po predĺžení. Na Slovensku sa však viackrát konal turnaj A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov, naposledy vlani v apríli v Piešťanoch. Mladí slovenskí reprezentanti si ako víťazi turnaja vybojovali návrat medzi elitu.