Slovenský futbalista Leo Sauer má za sebou skvelý debut v drese holandského majstra Feyenoordu Rotterdam. Sedemnásťročný krídelník strelil gól v rotterdamskom derby so Spartou a zaslúžil sa o remízu 2:2.

Favorit duelu od začiatku diktoval tempo hry, no nezvládol dve situácie na oboch stranách polčasovej prestávky, keď v 40. a 54. minúte dvakrát inkasoval od Charlesa Bryma. Feyenoord v záverečnej polhodine dostal domácich pod veľký tlak a v 77. minúte sa mu podarilo znížiť po zásahu Santiaga Gimeneza. V nadstavenom čase prišla veľká príležitosť mládežníckeho reprezentanta Slovenska, ktorý vybehol na ihrisko v 46. minúte namiesto Alirezu Jahanbakhsha. Feyenoord zahrával v 90.+1 minúte štandardku od poliacej čiary, dlhý nákop domáca obrana odvrátila len na hranicu šestnástky, kde si loptu našiel Sauer a pravačkou z prvej ju poslal pod hornú žrď. Skóroval tak vo svojej súťažnej premiére za holandský klub, v ktorého drese odohral celý duel aj jeho krajan Dávid Hancko.

Majstrovi uplynulej sezóny však vstup do novej nevychádza ideálne, po dvoch kolách Eredivisie má len dva body, keď na úvod remizoval doma so Sittardom 0:0. Nevyšiel mu ani Superpohár, v ktorom podľahol PSV Eindhoven 0:1. Sauer prišiel do Feyenoordu vlani v lete najprv na hosťovanie, no tento rok do holandského tímu prestúpil natrvalo a podpísal s ním zmluvu do roku 2026.

"Splnil sa mi sen, ale mám aj zmiešané pocity. Chceli sme vyhrať. Naozaj si cením, že som dostal šancu a ukázal dobré veci," povedal Sauer pre ESPN. V tíme mu pomáha hlavne krajan Hancko. "Je môj mentor, hovorí rovnakým jazykom a veľmi mi pomáha. Bol prvý, čo za mnou prišiel a povedal mi, čo mám na ihrisku robiť a aby som si veril. Radoval sa z gólu, ktorý som dal. Som si istý, že keď budeme ďalej tvrdo pracovať, výhry prídu," citoval ho portál 1908.nl.

Sauerov vydarený debut pochválil aj tréner Arne Slot: "Je super, keď máte 17 rokov, hrali ste veľa v príprave, trénovali s prvým tímom a dokážete, že zvládate hrať aj na tejto úrovni."