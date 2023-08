Legendárny slovenský futbalista Marek Hamšík bez futbalu dlho nevydržal. Len krátko po ukončení kariéry profesionálneho futbalistu nastúpil na post hlavného trénera a v sobotu odkoučoval svoj prvý zápas.

"Futbal bol moja láska, vášeň a práca, ktorej som vždy odovzdal všetko. Ďakujem všetkým klubom, v ktorých som pôsobil a ktorým som sa vždy snažil odovzdať svoje maximum,"týmito slovami sa rozlúčila legenda slovenského a svetového futbalu so svojou profesionálnou kariérou. Marek má za sebou množstvo úspechov či na klubovej alebo reprezentačnej úrovni. Futbal miluje a preto aj jeho ďalšie kariérne kroky smerovali práve na futbalovú lavičku.

Osemnásobný slovenský futbalista roka a taktiež rekordér v počte štartov za národný tím si od futbalu nedal veľkú prestávku. Po novom vedie tím starších žiakov v tíme RSC Hamsik Academy, v ktorom pôsobí aj jeho syn Christian. Hamšíkovi zverenci sa v rámci 1. kola I. ligy starších žiakov U15 skupiny Stred stretli s rovesníkmi z Námestova. Práve syn nášho legendárneho futbalistu nastúpil do stretnutia s kapitánskou páskou, pričom dirigoval hru v strede poľa. Mladému kapitánovi sa v zápase podarilo premeniť pokutový kop, ale predovšetkým žiaril pre jeho finálne prihrávky. V zápase nedali súperovi nárok, vytvorili množstvo šancí a zvíťazili vysoko 9:1. „Sme spokojní, výsledok o tom svedčí. Chceli sme vstúpiť do sezóny víťazstvom, a to mohlo byť ešte vyššie. Určite nepotešil inkasovaný gól, chceli sme hrať na nulu, ale ráta sa dobrá hra a výsledok,“ citoval Hamšíka portál bbonline.

Bývalá hviezda našej reprezentácie a talianskeho SSC Neapola svoju novú rolu kouča berie naozaj vážne. Počas celého zápasu svojich hráčov nahlas povzbudzoval, nabádal ich k aktívnej hre, pressingu a rozdával im taktické pokyny. „Robil som si z chalanov troška srandu, že budem aj ja nervózny z tohto zápasu a v pozadí som aj bol. Predsa len, bola to oficiálna premiéra, tak som rád, že sme to zvládli, mužstvo aj ja,“ dodal.