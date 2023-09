Štefan Tarkovič skončil na lavičke slovenskej reprezentácie v júni 2022. Po niekoľkomesačnej pauze sa k trénovaniu vrátil. Tentokrát však prijal angažmán v netradičnej futbalovej destinácii, keď podpísal zmluvu s Kirgizskom.

Na slávnostnej premiére filmu Martina Škrtela Buď, alebo sa ukázalo mnoho známych osobností, jednou z nich bol aj niekdajší kormidelník slovenského národného mužstva Štefan Tarkovič. Ten pre šport24.sk poskytol rozhovor, v ktorom popísal zmeny v jeho živote odkedy sa ujal trénerského kresla na lavičke kirgizskej reprezentácie.

Po konci na lavičke Slovenska ste mierne zmizli z dohľadu futbalových priaznivcov na Slovensku, aké sú vaše dojmy z nového pôsobiska?



Musím povedať, že som potreboval aspoň polroka oddych, mal som čas na sebaanalýzu, spracovával som veci, ktoré sa udiali. Premýšľal som nad tým, čo všetko sa dalo urobiť lepšie. Koniec koncov, dopadlo to tak, ako to dopadlo. Keď som sa nastavil, že som pripravený trénovať, hľadal som výzvu mimo Slovenska.

Kirgizsko je predsa veľká zmena oproti európskemu futbalu...



Rozhodol som sa, že tú ponuku prijmem, je to výzva určite. Pracujem s hráčmi, ktorí sú mentálne úplne inde ako európski. Všeobecne mentalita národa a postoj k futbalu sú úplne odlišné. Ak si však určíme priority, som presvedčený, že táto spolupráca môže byť úspešná.

Ako často chodievate do Kirgizska, ako vyzerá práca s tamojšou reprezentáciou?



Zmluvu som podpísal 1. mája a následne som tam strávil dva mesiace. Ostal som tam, aby som navnímal všetko, čo ma čaká. Chcel som spoznať kirgizskú ligu. Pred zrazmi chodím približne týždeň, aby som videl ligové zápasy a po zraze si to 3-4 dni hodnotíme so zástupcami zväzu. Mimo reprezentačných termínov som v Európe. Realizačný tím pokračuje v práci v Kirgizsku. Je práca prakticky rovnaká ako pri každej inej reprezentácii, pretože aj my máme futbalistov pôsobiacich na európskych trávnikoch.

Kirgizská reprezentácia je asi na kvalitatívne nižšej úrovni ako tá naša, ako sa vyvíja futbal v Kirgizsku?



Jedna zo základných vecí, pre ktorú som sa rozhodol ísť do Kirgizska je, že tréner, ktorého som striedal bol pri národnom tíme 9 rokov. Vedia a chcú robiť koncepčne. Všetko závisí od toho, ako si sadneme predstavami. Ja mám nejakú ideu a budem ju chcieť preniesť na hráčov. Verím, že dokážeme nájsť spoločnú reč.

Takže futbal v Kirgizsku má potenciál...



Máme futbalistov z domácej súťaže, máme hráčov z 2. ruskej ligy, je tam veľa talentovaných futbalistov, dokonca jeden pôsobí aj v slávnom Galatasarayi. Nemal som ešte možnosť všetkých vidieť, ale určite je s čím pracovať.