BRATISLAVA – Je doslova na nezastavenie. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín (27) momentálne prežíva najlepšie momenty vo svojej kariére a v drese Sparty Praha sa mu mimoriadne darí. V rozhovore pre Šport24.sk prezradil, aký je jeho recept na úspech a prečo strieľa jeden gól za druhým.

Máte za sebou vypäté derby, v ktorom sa vám podarilo opäť skórovať. Aký je to pocit vstreliť gól v derby proti Slavii Praha?



Dať gól v derby so Sláviou je veľmi pekný pocit. Som však hlavne veľmi rád, že som týmto gólom pomohol tímu k dobrému bodu a výsledku na ťažkom teréne.



Dostali ste aj úder do tváre od kapitána Slavie a skončili ste na trávniku. Ako ste videli túto situáciu a ako ju vnímate spätne?



Osobne som sa snažil situáciu hlavne ukľudniť, pretože som vedel, že potrebujeme dať gól a čas hral proti nám. Slavisti zdržovali, pretože vyhrávali. Snažil som sa preto nášho kapitána od celej situácie oddeliť, ale bohužiaľ to dopadlo tak, že som dostal lakťom do hrtanu a nebolo to nič príjemné. Navyše, na zemi na potom ešte došliapol.



Strelili ste už sedem ligových gólov. Povedali by ste si v minulosti, že z vás bude takýto kanonier?



Ja sa teším z každého jedného gólu, ktorý strelím a pevne verím, že to bude pokračovať a budem svojimi výkonmi a gólmi čo najviac pomáhať mužstvu. Uvidíme na konci sezóny, že koľko gólov sa mi podarí streliť. Každopádne bez toho, aby som veril vo svoje schopnosti by som to ďaleko nedotiahol. Tak to určite vníma každý futbalista. Sebavedomie je dôležité.

