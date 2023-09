Miami - Klub zámorskej MLS Inter Miami zareagoval na zvýšenú pozornosť po príchode argentínskeho futbalistu Lionela Messiho a zdvojnásobil ceny permanentiek pre budúcu sezónu.

Inter, ktorého spolumajiteľmi sú americký miliardár Jorge Mas a bývalý anglický reprezentant David Beckham, poslal držiteľom permanentiek e-mail s podrobnosťami o cenách za obnovenie vstupeniek pre rok 2023. V prebiehajúcom ročníku stála najlacnejšia sezónna vstupenka 485 USD, v novom to má byť 884 USD. Pri 17 domácich zápasoch to teda vychádza 52 dolárov na stretnutie. Cena za sedadlá s lepším výhľadom, ktoré sú v oblasti polovice ihriska, stúpla z 3600 na 7650 USD. Pre porovnanie, v Barcelone, niekdajšom Messiho pôsobisku, je najnižšia cena permanentky 380,53 USD, najvyššia 919,62 dolárov.

Majiteľov permanentiek sa v tejto sezóne zvyšovanie cien nedotklo, na jednotlivé zápasy ich však začali načierno predávať s výraznou prirážkou. Podľa nových pravidiel budú môcť znížiť kategóriu vstupenky. Fanúšik Ed Serrano, ktorý v minulosti organizoval množstvo podporných podujatí pre vznik klubu, povedal, že vie o mnohých priaznivcoch, ktorí uvažujú o neobnovení permanentiek. "Je to šialené. Čakal som, že ceny pôjdu hore, ale maximálne o 50 percent. Títo ľudia len premýšľajú o tom, ako zarobiť peniaze a keďže je tu veľký dopyt, tak si myslia, že im to prejde. Možno im ide o to, aby zápasy sledovala len elita a na ostatných ľudí zabúdajú. Ak budú pokračovať s touto mentalitou, tak prídu o veľa fanúšikov," uviedol Serrano pre agentúru AFP.

Serrano sa obáva, že zvýšenie cien môže v budúcnosti poškodiť budovanie fanúšikovskej základne. "Nemyslia vo veľkom, jedného dňa Messi odíde. Som z toho všetkého veľmi šokovaný. Uvažoval som o bojkotovaní, ale tento tím mám príliš rád a tvrdo som bojoval, aby tu vôbec bol, takže sa k tomu neviem prinútiť," dodal priaznivec.