Zvolen 29. septembra (TASR) - Hokejisti Zvolena sa po piatom kole Tipos extraligy dostali na čelo tabuľky. V piatkovom šlágri zdolali doma Spišskú Novú Ves 3:2 a nielenže jej uštedrili prvú prehru v sezóne, ale zároveň ju aj zosadili z líderskej pozície. Zvolenčania doposiaľ v každom dueli bodovali, podľahli iba v úvodnom kole na ľade Liptákov po predĺžení.

Piatkový duel bol o špeciálnych formáciách. Všetky góly padli v časoch, kedy sedeli hráči na trestných laviciach. "Hral sa výborný hokej, zruční hráči boli na oboch stranách, diváci videli veľmi dobré akcie na oboch stranách. Zápas sa lámal v presilovkách a oslabeniach. My sme boli práve v presilovkách veľmi úspešní, v hre päť na päť to bolo vyrovnané. Podržali nás dnes aj oslabenia, boli tam veľmi dlhé v troch proti piatim a to až dve, no ustáli sme to. Od brankára až po posledného hráča to bola skvelá práca," zhodnotil výhru nad Spišiakmi asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč.

Oba tímy v úvodných štyroch kolách ani raz neinkasovali v oslabení. Udialo sa tak v piatkovom dueli piateho kola. "Rozobrali sme si presilovky a oslabenia súpera, no ani my sme ešte nedostali gól v oslabení, až teraz prvé dva. Takže poklona patrí aj súperovi. Nejde to iba vtedy, ak máte dobré oslabenia, musíte mať aj dobré presilovky, takže veľká vďaka patrí chlapcom v oboch špeciálnych formáciách. Čiara úspechu a neúspechu je veľmi tenká, čo sa potvrdilo v závere pri hre Spišiakov v šiestich proti piatim a zákroku Jakea Kupského. Priklonilo sa na našu stranu aj šťastie," povedal Kmeč a vyjadril sa aj k aktuálnej líderskej pozícii mužstva: "Netreba to preceňovať, je to príjemný pohľad, no zápasov je ešte veľa, hoci tie body, ktoré nahráte na začiatku, vám už nik nezoberie. My sme za to radi."

Spišiaci po štyroch výhrach v sérii podľahli na ľade Zvolena tesne o gól. Môže za to aj fakt, že sa nevedeli presadiť v hre piatich proti piatim. "Prvú tretinu sme boli lepší v hre piatich proti piatim, Zvolen sme prestrieľali. V druhej a tretej tretine už to nebolo úplne dobré pri rovnovážnom počte síl na ľade. Rozhodli špeciálne formácie, i keď aj my sme dali počas presilovky dva góly, ale v tretej tretine za stavu 2:3 sme si neporadili s dvojnásobnou početnou výhodou piatich proti trom, čo sa vypomstilo. Ťažko sa hrá na ľade súpera, keď nevyužijete takto dlhú presilovku o dvoch hráčov. Hoci prvú sme využili, no zlomovú už nie. Navyše až trikrát sme inkasovali v oslabení. Pripravovali sme sa na presilovky súpera, no ten nás nimi i napriek tomu zaskočil, najmä strelami zo strany. Štyri zápasy sme oslabenia udržali na nule a teraz sme z troch úvodných presiloviek Zvolena dostali tri góly," lamentoval po stretnutí tréner Vlastimil Wojnar.