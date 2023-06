Pôvabná polovička slávneho Roberta Lewandovskeho dostala zaujímavú ponuku na debut v bojových športoch. Anna športuje takmer celý život a v klietke by jej to určite išlo.

Anna Lewandowská, manželka poľského útočníka a hráča FC Barcelona, patrí medzi najkrajšie manželky futbalistov. Anna taktiež rada športuje, čiže nie je žiadnym prekvapením, že by mohla zaujať aj vo svete MMA. Vo vlastnom podcaste odhalila, že dostala ponuku na súboj v klietke od Slavomira Peška, majiteľa poľskej organizácie KSW.

Lewandowská športuje takmer celý svoj život, pričom patrila medzi najlepšie karatistky na svete. Po ukončení kariéry sa venovala fitnessu. Tridsaťštyriročná kráska priznala, že stále obdivuje bojové športy a ak by nebola vydatá za hviezdu Barcelony, pravdepodobne by ponuku prijala. "Povedala som Robertovi, že by som ju pravdepodobne prijala, keby som nebola jeho manželkou," prezradila.

„Stretla som sa so Slavomírom Peškom a on mi navrhol, aby som bojovala v jeho organizácií. Vypočítali sme, že na prípravu potrebujem dva roky. Povedala som mu, že sa o tom najprv musím porozprávať s manželom. Hodinu po stretnutí však už bola informácia v médiách. Odtiaľ sa to manžel dozvedel a spýtal sa ma: Anna, čo robíš? Čo sú to za články?“ citoval Lewandovsku portál Eldesmarque.