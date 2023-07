Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali v sobotnom dueli v rámci osláv 100. výročia založenia klubu so španielskou Valenciou 0:1. Po zápase sa k výkonu a k celkovej atmosfére na štadióne vyjadril aj tréner domácich Michal Gašparík.

Trnavčania sa pred viac ako 12-tisíc divákmi mohli ujať vedenia v 10. minúte, ale útočník Marco Djuričin nepremenil pokutový kop. Penaltu kopali aj hostia a jediný gól stretnutia z nej strelil v 25. minúte Alberto Mari. Domáci "kotol" odpálil v 65. minúte symbolický ohňostroj, ktorý však Spartakovcom nepomohol k vyrovnaniu.

"Nepamätám si takúto návštevu na prípravný zápas, možno ani nebola. Musíme si to vážiť, že sem prišlo na prípravu 12-tisíc ľudí, aj keď sa oslavuje storočnica. Jediné mínus zápasu je, že sme nedali nejaký gól, pretože šance sme mali. To mi chýbalo, že sme baviacim sa ľuďom na tribúnach neponúkli radosť. Dali sme šancu 20 hráčom, a myslím si, že vo väčšine úsekov zápasu to bolo v poriadku. Súper ukázal kvalitu, na čom potrebujeme popracovať. Veľa chalanov s nami ešte veľa netrénovalo, niektorí majú fyzické manko. Presne na to bol tento duel výborný, pretože nám ukázal, kto je dobre pripravený, ale aj tých, ktorí ešte musia potrénovať," uviedol po zápase Gašparík.

Zaujímavosťou bol oslavný ohňostroj po hodine hry, ktorý prišiel počas prestávky na občerstvenie hráčov. Hráči Spartaka sa pochytali za ramená a sledovali prácu domáceho "kotla". "Na toto bol ten zápas, aby si to ľudia užili. Preto sem išli, možno ich ani tak nezaujíma výsledok, ale zaujímala ich šou. Veľa ľudí príde práve kvôli "pyru", bolo znovu niečo nové. Potom sa trochu ťažšie hralo, keďže z ohňostroja zostalo na trávniku veľa umelej hmoty. Bolo to však pekné a všetci sme si to užili," povedal kouč domácich.

Zápasu predchádzalo na štadióne Antona Malatinského obrovské choreo za sprievodu legendárnej nástupovej skladby "Il Silenzio". Na jednej z bočných tribún sa rozprestieral chronologický vývoj loga počas celého storočia trnavského futbalu. Na tribúne, ktorú okupuje trnavský fanklub, sa týčili siluety trnavských legiend Antona Malatinského, Jozefa Adamca i Ladislava Kunu. Celé choreo dotváral dobový článok z Trnavských novín, ktorý vyšiel 30. mája 1923. "Bolo to neskutočné. Keď som išiel na ihrisko ako kapitán, tak som sa iba pozeral a hovoril si ´wau´. Klobúk dole. Fantázia, že toto klub dokázal zorganizovať, za to im patrí vďaka," vyzdvihol oslavy jubilea kapitán Spartaka Kristián Koštrna.