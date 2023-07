Aj predposlednú etapu tohtoročnej Tour de France Peter Sagan (33) zvládol v limite. Do cieľa došiel viditeľne zničený, no s úľavou, že posledný kopec na francúzskych cestách má definitívne za sebou.

Etapa z Belfortu do Le Markenstein merala síce len 133 km, no svojim profilom bola jedna z najnáročnejšich na tohtoročnej Tour. Náš cyklista prišiel do cieľa s niekoľkominútovým mankom na víťazného Pogačara, no limit zvládol. Aj preto sa po príchode k tímovému autobusu zračil na jeho tvári nesmelý úsmev, ktorý striedali pocity totálneho vyčerpania. "Konečne mám posledný kopec na Tour de France za sebou," vydýchol si Sagan, ktorého v nedeľu čaká aj definitívne posledná etapa v živote na francúzskych cestách. "Neviem, či mnou budú lomcovať emócie. Opýtajte sa ma na to zajtra. A kto ma príde povzbudiť do Paríža? Určite tam bude veľa ľudí, možno ma niekto z najbližších opäť prekvapí," dodal Peter Sagan exkluzívne pre Šport24.sk. Aký zničený dorazil Sagan k autobusu po 20. etape, si pozrite v GALÉRII!